Eritme peynirinde etiket ve üretim kuralları yenilendi: tüketici korunacak

Peynir tebliğinde yapılan değişiklikler:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ndeki düzenlemeler, tüketiciyi yanıltan etiket uygulamalarına son vermeyi ve geleneksel peynir niteliklerini korumayı hedefliyor. Bakanlık açıklamasında, yeni kuralların yürürlüğe girmesiyle üretim ve etiketleme uygulamalarında netlik sağlanacağı belirtildi.

Eritme peynirine ilişkin düzenlemeler:

Düzenleme kapsamında eritme peynirlerinin üretim ve satışında yöresel peynirleri çağrıştıracak tanımlama yapılması engelleniyor. Ürün etiketlerinde eritme peyniri ifadesi, en az 3 milimetre büyüklüğünde yer alacak; 'tost' veya 'kahvaltı peyniri' gibi muğlak ifadeler tercih edilemeyecek. Ayrıca eritme peynirlerinin dökme olarak satışı kaldırıldı ve mevzuatta çökelek ile taze peynir tanımları resmiyet kazandı.

Çeşni, tuz ve bitkisel yağ kriterleri:

Yeni kurallar, peynirlerde kullanılan çeşni ve ilave maddelerle ilgili sınırlamalar getiriyor. Fıstık ve fındık ezmesi, ay çekirdeği ve mısır gibi maddelerin peynirlerde çeşni olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. Çeşnili taze peynirlerde çeşni oranı yüzde 15 ile sınırlandırılırken, diğer peynirler için bu oran yüzde 6 olarak belirlendi.

Peynirlerde bitkisel yağ tespitini kolaylaştırmak amacıyla mevzuata Beta-Sitosterol kriteri eklendi. Geleneksel peynirlerin özgün niteliklerini korumaya yönelik düzenlemeler kapsamında olgunlaştırılmış beyaz peynirde tuz oranı yüzde 7,5, olgunlaştırılmış kaşar peynirinde ise tuz oranı yüzde 5 olarak muhafaza edilecek.

Bakanlık, bu adımlarla hem tüketicinin doğru bilgilendirilmesini hem de yöresel ve geleneksel peynir çeşitlerinin niteliklerinin korunmasını amaçladığını vurguladı. Uygulamanın denetimi ve geçiş süreçleriyle ilgili detaylar ise ilgili mevzuat yayımlandıkça üreticilere bildirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR TEBLİĞİ’NDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERLE TÜKETİCİYİ YANILTAN ETİKET UYGULAMALARINA SON VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI.