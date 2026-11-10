Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.680,60 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Eritme peynirinde etiket ve üretim kuralları yenilendi: tüketici korunacak

Yeni Peynir Tebliği ile eritme peynirlerinde yöresel isim çağrışımı ve dökme satış yasaklandı; çeşni oranları, tuz ve bitkisel yağ kriterleri belirlendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Eritme peynirinde etiket ve üretim kuralları yenilendi: tüketici korunacak

Peynir tebliğinde yapılan değişiklikler:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ndeki düzenlemeler, tüketiciyi yanıltan etiket uygulamalarına son vermeyi ve geleneksel peynir niteliklerini korumayı hedefliyor. Bakanlık açıklamasında, yeni kuralların yürürlüğe girmesiyle üretim ve etiketleme uygulamalarında netlik sağlanacağı belirtildi.

Eritme peynirine ilişkin düzenlemeler:

Düzenleme kapsamında eritme peynirlerinin üretim ve satışında yöresel peynirleri çağrıştıracak tanımlama yapılması engelleniyor. Ürün etiketlerinde eritme peyniri ifadesi, en az 3 milimetre büyüklüğünde yer alacak; 'tost' veya 'kahvaltı peyniri' gibi muğlak ifadeler tercih edilemeyecek. Ayrıca eritme peynirlerinin dökme olarak satışı kaldırıldı ve mevzuatta çökelek ile taze peynir tanımları resmiyet kazandı.

Çeşni, tuz ve bitkisel yağ kriterleri:

Yeni kurallar, peynirlerde kullanılan çeşni ve ilave maddelerle ilgili sınırlamalar getiriyor. Fıstık ve fındık ezmesi, ay çekirdeği ve mısır gibi maddelerin peynirlerde çeşni olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. Çeşnili taze peynirlerde çeşni oranı yüzde 15 ile sınırlandırılırken, diğer peynirler için bu oran yüzde 6 olarak belirlendi.

Peynirlerde bitkisel yağ tespitini kolaylaştırmak amacıyla mevzuata Beta-Sitosterol kriteri eklendi. Geleneksel peynirlerin özgün niteliklerini korumaya yönelik düzenlemeler kapsamında olgunlaştırılmış beyaz peynirde tuz oranı yüzde 7,5, olgunlaştırılmış kaşar peynirinde ise tuz oranı yüzde 5 olarak muhafaza edilecek.

Bakanlık, bu adımlarla hem tüketicinin doğru bilgilendirilmesini hem de yöresel ve geleneksel peynir çeşitlerinin niteliklerinin korunmasını amaçladığını vurguladı. Uygulamanın denetimi ve geçiş süreçleriyle ilgili detaylar ise ilgili mevzuat yayımlandıkça üreticilere bildirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR TEBLİĞİ’NDE YAPILAN YENİ...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR TEBLİĞİ’NDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERLE TÜKETİCİYİ YANILTAN ETİKET UYGULAMALARINA SON VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı
images

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı
images

Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı
images

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu