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Gıda güvenliği vurgusu: Yalova'da 90 kilo et ve 1,1 ton bal kamu sağlığı için imha edildi

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı bulunan 90 kg kırmızı et ve 1,1 ton balı denetimle tespit edip imha etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gıda güvenliği vurgusu: Yalova'da 90 kilo et ve 1,1 ton bal kamu sağlığı için imha edildi

Denetimler ve sonuçları:

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri gıda denetimleriyle Türk Gıda Kodeksi hükümlerine aykırı ürünleri tespit etti. Denetimler, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü bünyesindeki kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

İncelemeler sonucunda mevzuata uygun olmadığı belirlenen ürünlere yönelik yasal işlemler uygulandı ve halk sağlığının korunmasına öncelik verildi.

imha edilen ürünler:

Denetimler kapsamında mevzuata aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, ekiplerin gözetiminde imha edildi. Söz konusu ürünlerle ilgili sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

yetkililerin açıklaması:

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. İlmeç, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, tespit edilen uygunsuzluklara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin uygulanacağını ve vatandaşların güvenilir ürünlere ulaşmasının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

YALOVA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA DENETİMLERİNDE, TÜRK GIDA KODEKSİ’NE AYKIRI OLDUĞU BELİRLENEN 90...

YALOVA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA DENETİMLERİNDE, TÜRK GIDA KODEKSİ’NE AYKIRI OLDUĞU BELİRLENEN 90 KİLOGRAM KIRMIZI ET İLE 1 TON 100 KİLOGRAM BAL İMHA EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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