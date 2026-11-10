Aydıntepe'de gençlerin sahnelediği etkinlikle Atatürk anıldı

Aydıntepe'de anma töreni

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88’inci yıl dönümünde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Anma programı ilçe sakinlerinin ve protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Çelenk sunma ve saygı duruşu:

Gün, 125. Yıl Atatürk Parkı'nda yapılan çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakam Deniz Yıldırım ve ilçe protokolü anıta çelenk bıraktı; ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Okul programı ve öğrenci gösterileri:

Anma programının devamı Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Kaymakam Yıldırım, ilçe protokolü, veliler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından sahnelenen "Damarlarda Yaşıyor Atatürk" adlı müzikal tiyatro beğeni topladı. Gösteri, öğrencilerin performansı ve özenle hazırlanan dekorlarıyla izleyenlerden takdir aldı.

Programda ayrıca Atatürk'ün yaşamını anlatan video gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Etkinlikler, yerel yönetim ve okul iş birliğiyle saygı ve anma ruhu içinde sona erdi.

AYDINTEPE’DE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI