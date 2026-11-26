palu'da kırmızı listedeki türler görüldü:

Elazığ'ın Palu ilçesi Çavuşdere köyünde, Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altında kabul edilip kırmızı listeye alınan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Saha gözlemlerine göre hayvanlar bir süre bölgedeki otlaklarda beslenirken daha sonra gözden kayboldu. Türün korunması için uygulanan tedbirler kapsamında avlanmasının yasak olduğu biliniyor.

görüntüleri kaydeden kişi ve süreç:

Çavuşdere köyünde arazide sürü halinde gezen dağ keçilerini gören Ali Ser, cep telefonu ile o anları kaydetti. Kayıtlarda keçilerin sakin bir şekilde otladıkları ve kısa süre sonra bölgeden ayrıldıkları yer alıyor.

bulgunun koruma açısından önemi:

Bu tür gözlemler, nesli tehlike altında olan türlerin varlığının belgelenmesi açısından önemli kabul ediliyor. Bölgedeki kayıtlar, yetkililerin ve yerel halkın koruma çabalarına ışık tutabilir ve ileride alınacak koruyucu önlemler için referans oluşturabilir.

ELAZIĞ'IN PALU İLÇESİNDE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLDUĞU İÇİN KIRMIZI LİSTEDE YER ALAN DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ