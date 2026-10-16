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Bayburt’ta öğrencilerin sağlığı için kantinlerde hijyen seferberliği

Bayburt zabıta ekipleri okul kantinlerini hijyen, düzen ve mevzuat açısından denetledi; son kullanma tarihi kontrolü ve görevlilere uyarılar yapıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt’ta öğrencilerin sağlığı için kantinlerde hijyen seferberliği

Bayburt’ta öğrencilerin sağlığı için kantinlerde hijyen seferberliği

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bayburt il merkezindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kantinlerin mevzuata uygunluğu, hijyen koşulları ve satışa sunulan ürünlerin durumu detaylı şekilde incelendi.

Denetimin odak noktaları:

Ekipler, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti ve ambalaj ile etiket bilgilerine bakarak uygunluk değerlendirmesi yaptı. Ayrıca kantinlerin genel düzeni ve hijyen şartları gözlemlendi; çalışma alanlarının temizliği ve ürün saklama koşulları değerlendirildi.

Görevlilere yapılan uyarılar ve amaç:

Denetimlerde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Kantin görevlilerine gerekli hatırlatmalarda bulunularak mevzuata uyum ve hijyen uygulamalarının önemi hatırlatıldı. Bu denetimlerin amacı, öğrencilere güvenli ve sağlıklı hizmet sunulmasını sağlamaktır.

BAYBURT’TA OKUL KANTİNLERİNE ZABITA DENETİMİ

BAYBURT’TA OKUL KANTİNLERİNE ZABITA DENETİMİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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