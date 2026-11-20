Maarif Orkestrası ve Korosu Bayburt’ta Öğretmenler Günü için sahne alıyor

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Maarif Orkestrası ve Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 25 Kasım akşamı kentte konser verecek. Etkinlik, hem öğretmenlerin bir araya geldiği bir buluşma hem de yöresel müziğin izleyiciyle buluşmasına olanak sağlayacak.

etkinliğin ayrıntıları:

Konser, 25 Kasım tarihinde Bayburt Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade konferans salonunda saat 19.00'da başlayacak. Organizasyon, vatandaşların katılımına açık olup ücretsiz olarak düzenlenecek.

repertuvar ve katılımcı profili:

Orkestra ve koro, farklı okullarda ve branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşuyor. Konserde, Bayburt yöresine ait ezgilerin yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden türkülerin de seslendirileceği açıklandı. Bu çeşitlilik, hem yerel kültürün vurgulanmasını hem de öğretmenlerin sanat aracılığıyla dayanışmasını hedefliyor.

Etkinlik, Öğretmenler Günü çerçevesinde düzenlenen programların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor; müzikli anlar, öğretmenlere yönelik takdir ve toplumla kurulan duygusal bağın güçlendirilmesi açısından öne çıkıyor.

BAYBURT’TA ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL KONSER