Kartal katlı kavşağı sahasında denetim ve değerlendirme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent içi ulaşımda önemli yeri olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekipler ve yüklenici firma yetkilileriyle sahada bir araya gelen Büyükkılıç, yapılan imalatlar ve projenin genel durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemelere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile yüklenici ve müşavir firma yetkilileri eşlik etti. Başkan, sahadaki personele çalışmalarında kolaylık dileyerek süreç hakkında notlar aldı.

Çalışma detayları:

Büyükkılıç, projedeki ilerlemeyi değerlendirirken çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı. Tacettin Bulvarı-Akansu Kavşağı kesiminin önümüzdeki ay sonuna doğru trafiğe açılabilecek durumda olduğu belirtildi. Başkan, Tacettin Bulvarı hattının Esenyurt, Yavuz Caddesi, Menderes Caddesi üzerinden Erciyes’e ulaşacak bölümünde de kısa sürede önemli bir mesafe kat edileceğini aktardı.

Projenin beton işleri büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi; yaya geçidi betonunun birkaç gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Elektromekanik donanımlarda gerekli tedarik süreçleri devam ediyor ve yürüyen merdivenlerin Aralık ayı içinde gelerek montaja başlanması hedefleniyor. Büyükkılıç, hava koşullarının elverişli olmasıyla ekiplerin imkânları değerlendirerek gece geç saatlere kadar çalışma yaptığını ifade etti.

Durmak yok, koşmaya devam anlayışıyla yürütülen çalışmalarda kurum, yüklenici ve müşavir firmaların koordineli çalışması öne çıktı. Başkan, prosedür gereği uzayan bazı süreçleri hızlandırmak için ilgili birimlerle birlikte mesafe alındığını belirtti.

Birlik, koordinasyon ve teşekkür:

Büyükkılıç, projede emeği geçen tüm kuruluşlara ve personele teşekkür etti. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere katkı sunan kurumlara ayrı ayrı minnettarlık dile getirdi. Projede sağlanan dayanışmanın ve ortak çalışmanın kentin kazancına dönüştüğünü ifade etti.

Başkan, şantiyedeki değerlendirmede "Herkesin yüzü gülüyor. Seyrinde gidiyor inşallah" ifadeleriyle projenin hem teknik hem toplumsal memnuniyet yaratan bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun azalması, kavşak kapasitesinin artması ve araç ile yaya güvenliğinin yükselmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yürütülen işler, Kayseri ulaşımında daha akıcı ve kesintisiz bir altyapı sunmayı amaçlıyor.

Finansman açısından proje, Dünya Bankası kaynaklı destek ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonuyla yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında yer alıyor. Bu çerçeve, yatırımların sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kriterleri gözetilerek hayata geçirildiğinin altını çiziyor.

Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı yatırımını yakından takip etmeye devam edeceğini, tamamlandığında Kayseri’nin ulaşım vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK TEKNİK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI. ÇALIŞMALARIN YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "DURMAK YOK, KOŞMAYA DEVAM DİYEREK GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞILIYOR" DEDİ.