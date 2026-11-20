uzmanın değerlendirmesi:

Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, gebelikte hurma, maydanoz ve ananas gibi besinlerin düşüğe doğrudan neden olduğu yönündeki yaygın inanışlara açıklık getirdi. Arslan, bu besinlerin doğrudan düşük veya erken doğuma yol açtığına ilişkin bilimsel kaynaklarda belirgin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Arslan, halk arasındaki algılara ilişkin şunları söyledi: "Bu bizim kitaplarımızda, yazan bir bilgi değil. Direkt şu besin sancıyı artırır, doğumu veya düşüğe neden olur diye bir bilgi yok. Keşke böyle bir besin olsa da böyle gün aşırımlarında, ilerlemeyen eylemlerde kullansak, daha çabuk doğumu gerçekleştirsek. Ama evet, hafif bir oksitosin artışına neden olmakta. Her şeyin dengeli tüketilmesi, kararında tüketilmesi bir zarar oluşturmaz."

hangi besinlere dikkat edilmeli:

Arslan, yine de gebelik döneminde bazı besin ve ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle A vitamini takviyelerinin ilk trimesterte yüksek dozda alınmasının bebek açısından toksik olabileceğini söyledi. Bu nedenle vitamin takviyeleri ve besin takviyelerinin hekim yönlendirmesiyle kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Et ve et ürünleri konusunda da uyarıda bulunan Arslan, sakatat türü etlerin tüketimini önermediğini ve çiğ etten uzak durulması gerektiğini ifade etti. İyi pişmiş etlerin tercih edilmesi gerektiğini; bunun, çiğ etten bulaşabilecek toksoplazma gibi parasiter enfeksiyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

balık, kabuklu canlılar ve yeşillikler:

Arslan ayrıca dip balıkları ve kabuklu deniz canlıları hakkında uyarıda bulundu; bu türlerin ağır metal içerebileceği gerekçesiyle gebelikte tercih edilmemesini, bunun yerine daha çok yüzey balıklarının tercih edilmesini önerdi. Yeşillik tüketiminde ise temizliğe önem verilmesi gerektiğini belirterek, yeşilliklerin sirkeli suyla bekletilerek temizlenmesini tavsiye etti.

Sonuç olarak Arslan, hurma, maydanoz veya ananas gibi besinlerin tek başına düşüğe neden olduğuna dair kanıt bulunmadığını, ancak dengeli ve kontrollü beslenme, çiğ etten kaçınma, bazı takviyelerin hekim kontrolünde alınması ve deniz ürünleri seçiminde dikkatli olunmasının gebelik sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. MELİH ARSLAN, HAMİLELİKTE BAZI BESİNLERİN DÜŞÜK YAPTIĞI YÖNÜNDEKİ YAYGIN İNANIŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.