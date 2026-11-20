Melikgazi'de antika pazarı ile Semra Vurdem sergisi buluşuyor

Melikgazi Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat hayatını zenginleştirecek etkinliklerle sosyal yaşamı canlandırmayı sürdürüyor. Kent sakinlerini hem geçmişin izlerini taşıyan nostaljik objelerle hem de güncel resim üretimleriyle buluşturacak iki ayrı etkinlik ilçe takvimine alındı.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinliklerin amaçlarını şöyle özetledi: Melikgazi Belediyesi olarak kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleniyor, her zaman sanata ve sanatçıya destek oluyoruz. Tiyatrolardan konserlere, sergilerden konferanslara ve atölyelere kadar farklı alanlarda vatandaşlarımızın kültür ve sanatla buluşmasına vesile oluyoruz.

antika pazarı:

Melikgazi Belediyesi’nin geleneksel etkinliklerinden biri olan antika pazarı 22 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Etkinlik, Hunat Mahallesindeki Dedeman Parkının hemen yanında kurulan alanda gerçekleşecek ve Kayseri’den olduğu kadar farklı illerden gelen antikacıları ağırlayacak. Organizasyon, geçmişin hafızasını taşıyan mobilya, obje ve koleksiyon parçalarını görmek isteyenlere nostaljik bir ortam sunmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri tüm hemşehrileri pazarı gezmeye davet ediyor.

semra vurdem kişisel sergisi:

Sanat takvimindeki bir diğer etkinlik ise 23-27 Kasım tarihlerinde Gülük Sosyal Tesisinde açılacak olan Ressam Semra Vurdemin kişisel resim sergisi olacak. Sergi, çeşitli dönem ve tekniklerden seçkilerle ziyaretçilere kapılarını açacak; Melikgazi Belediyesi, sanat etkinliklerini artırarak sürdürme hedefiyle sergiyi tüm sanatseverlere ulaştırmayı amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, bu iki organizasyonun birbirini tamamlayarak hem nostalji hem de çağdaş sanat deneyimi sunduğunu vurguladı ve etkinliklerin ücretsiz ya da kolay erişilebilir biçimde sürdürülmeye devam edeceğini belirtti.

İLÇENİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KÜLTÜREL VE SANATSAL YAŞAMI ZENGİNLEŞTİRECEK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER İLE SOSYAL HAYATI RENKLENDİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR.