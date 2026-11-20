kaza ayrıntıları:

Eskişehir-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Olayın ardından tır kara yolunu kapatarak ulaşımı aksattı ve bölgedeki trafik yoğunlaştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve yol çalışması:

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yan yatan tırın yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı ve olay yerindeki çalışmalar nedeniyle kara yolu geçici olarak trafiğe kapandı. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşımın normale döndürülmesi için süreç yürütüleceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKARAK YAN YATAN TIR YOLU TRAFİĞE KAPATIRKEN, KAZADA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.