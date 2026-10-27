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Bayburt'ta raflardan mutfaklara: gıda güvenliği denetimleri sıklaştı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, perakende gıda işletmelerinde etiket, son tüketim tarihi ve hijyen kontrollerini sürdürüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt'ta raflardan mutfaklara: gıda güvenliği denetimleri sıklaştı

Bayburt'ta perakende satış noktalarında denetimler yoğunlaştı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde perakende satış işletmelerinde kapsamlı gıda denetimleri yürütüyor. Denetimlerde öncelik, raflardaki ürünlerin etiket bilgilerinin doğruluğu, paket üzerindeki son tüketim tarihleri ve iş yerlerinin hijyen koşullarının denetlenmesine veriliyor.

denetim kapsamı:

Gıda kontrol görevlileri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde işletmelerin mevzuata uygunluğunu inceliyor. Kontroller sırasında ürünlerin muhafaza şartları, saklama koşulları ve soğuk zincirin korunup korunmadığı gözden geçiriliyor; gerektiğinde raf ömrü geçmiş ürünler tespit ediliyor.

işletme uyarıları ve hedef:

Denetimlerde iş yeri sahipleri ve çalışanlara uygulamalarla ilgili uyarılar yapılıyor; eksikliklerin giderilmesi için rehberlik sağlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu çalışmaları halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi açısından aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

BAYBURT&#039;TA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

BAYBURT'TA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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