Veyis Ateş davasında iki tanık için zorla getirme kararı

Mahkeme kararının ayrıntıları:

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, gazeteci Veyis Ateş hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada tanık olarak çağrılan Serap Şaylan ve Ebru Gülan hazır bulunmadı; mahkeme her iki tanık hakkında zorla getirme kararı verdi.

Duruşmada sanığın savunması:

Tutuksuz sanık Veyis Ateş, tanıkların bir an önce dinlenmesini istediğini belirtti. Ateş, Mehmet Akif dosyasında tanık olduğunu, tahliyesinden sonra o duruşmaya katıldığını ve daha önce 9 aylık tutukluluk dönemi geçirdiğini söyledi. Medyada tanınan bir kişi olduğunu vurgulayan Ateş, "Tek derdim ve amacım tanıklar bir an önce gelsin ve dinlensin. Tek isteğim aklanmak" ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerine ilişkin notlar ve duruşma tarihi:

Ateş, daha önce Serap Şaylan'ın ifadesinde "Beni Çengelköy’e davet etti" dediğini, kendisinin ise Çengelköy'de hiç oturmadığını hatırlattığını aktardı. Mahkeme, tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı 8 Aralık tarihine erteledi ve bir sonraki duruşmada tanık ifadelerinin alınıp alınmayacağına bakılacak.

Veyis Ateş’in yargılandığı davada iki tanık hakkında zorla getirme kararı