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Kepezbeleni'nde uçurumdan yuvarlanan araçta bir ölü bir yaralı

Akseki'de kayıp ihbarı yapılan çiftin aracı Oymapınar Barajı yakınlarında 15 metre aşağı yuvarlandı; 85 yaşındaki Ahmet Şen öldü, eşi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepezbeleni'nde uçurumdan yuvarlanan araçta bir ölü bir yaralı

Olayın gelişimi:

Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Şen (85) ve eşi Teslime Şen, öğle saatlerinde Manavgat’taki yakınlarının yanına gitmek üzere 07 LLV 59 plakalı otomobille yola çıktı. Bir süre haber alınamayınca yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Taşlıca Karakolu ekipleri ve çiftin yakınları arama çalışması başlattı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Arama yapan yakınlar, Oymapınar Barajı yakınlarındaki Taşbaşı mevkiinde yolun sağ tarafındaki uçurumdan gelen ses üzerine bölgeye yöneldi. Yapılan aramada, sürücünün kullandığı otomobilin keskin bir virajı takiben yaklaşık 15 metre aşağıya yuvarlanarak bir kayaya takıldığı görüldü.

Bölgeye inen yakınlar, araç dışında cansız halde bulunan Ahmet Şen ile otomobil içinde yaralı haldeki Teslime Şen'i tespit etti. Teslime Şen, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin de müdahalesiyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Adli işlemler ve cenaze nakli:

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Manavgat Pazarcılar Odası Kurucu Başkanı Adem Şen’in amcası olan Ahmet Şen'in cenazesi, AFAD ekipleri tarafından yola çıkarıldı ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayı duyan çiftin yakınları ve mahalle sakinleri bölgeye gelerek yetkililerle bilgi aldı. Soruşturma ve incelemeler, yetkili kurumların çalışmaları çerçevesinde sürüyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSEKİ İLÇESİNDE YAKINLARININ KAYIP İHBARINDA BULUNDUĞU ÇİFTİN OTOMOBİLİ, YOLUN...

ANTALYA'NIN AKSEKİ İLÇESİNDE YAKINLARININ KAYIP İHBARINDA BULUNDUĞU ÇİFTİN OTOMOBİLİ, YOLUN YAKLAŞIK 15 METRE AŞAĞISINA YUVARLANMIŞ HALDE BULUNDU. KAZADA 85 YAŞINDAKİ AHMET ŞEN HAYATINI KAYBEDERKEN, EŞİ TESLİME ŞEN YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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