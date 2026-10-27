Bakırköy'de ihale ve ruhsat iddiaları soruşturması: 56 kişi gözaltında

Soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesine yönelik olarak başlattığı soruşturmada, belediye tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük iddiaları bulunduğunu bildirdi. İddialar arasında ihalelerde usulsüzlük sonucunda kamu zararının oluştuğu ve işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği yer aldı.

Soruşturma, iddiaların niteliği gereği geniş kapsamlı bir inceleme sürecine dönüştü; özellikle ruhsat işlemlerinin ödeme yapmayan işletmeler için sürüncemede bırakıldığı yönündeki şikâyetler soruşturmanın merkezinde yer aldı.

İhale incelemeleri ve teknik analizler:

Yürütülen soruşturma kapsamında 2024-2026 yılları arasında, belediyenin farklı müdürlükleri tarafından açık pazarlık usulüne tabi tutulan 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldı. İncelemelerde, suç kapsamında değerlendirilen ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçları esas alındı. Ayrıca şüphelilere ilişkin HTS kayıtları ile MASAK raporları da analiz edildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında 5 başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi ile bazı müdür ve personelin de bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ihalelere katılan firma temsilcileri de yer aldı.

Başsavcılık yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen bulguların titizlikle değerlendirildiğini belirtti. Sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak adli işlemlerle iddiaların aydınlatılması hedefleniyor.

Bakırköy Belediyesine yönelik operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı