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Melikgazi personelinin afet farkındalığı güçlendirildi

Melikgazi Belediyesi, AFAD ve Afet İşleri Müdürlüğü ile personele afet farkındalığı eğitimi sundu; öncesi, sırası ve sonrasına yönelik tedbirler anlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Melikgazi personelinin afet farkındalığı güçlendirildi

afete hazırlık ve eğitimin amacı:

Melikgazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında tüm personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programın amacı; olası afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranışları öğretmek, kurum personelinin afet bilincini artırmak ve can ile mal kayıplarını en aza indirmek olarak açıklandı.

eğitimin kapsamı ve iş birliği:

Program, Afet İşleri Müdürlüğümüz ve Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle düzenlendi. Eğitimde heyelan, sel, deprem ve yangın gibi farklı afet türlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı; katılımcılara afet riski azaltma ve önlem alma yaklaşımı aktarıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu eğitimin önemine dikkat çekerek şunları belirtti: "Melikgazi Belediyesi olarak personelimiz ve kurumumuz için faydalı olacak hizmet içi eğitimlerimiz devam ediyor. Olması muhtemel afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları öğrenmek, kurum personelinin afet bilincini artırmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, Afet İşleri Müdürlüğümüz ve Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle Afet Farkındalık Eğitimi düzenledik. Bu kapsamda heyelan, sel, deprem, yangın gibi afetler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Afet öncesi, afet zamanı ve sonrasında farkındalığı sağlamak için belli aralıklarla bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitime katılan personellerimize, AFAD uzmanları tarafından afetlere karşı alınacak önlemler, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konuları, teorik olarak video ve görseller eşliğinde anlatıldı. Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda verilen eğitimde, tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine de dikkat çekildi. Bu programda emeği geçenlere ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederim."

eğitim yöntemi ve tekrar planı:

Eğitimde AFAD uzmanları tarafından teorik anlatımlar destekleyici video ve görsellerle pekiştirildi. Katılımcılara afet öncesi alınacak önlemler, afet anındaki doğru davranışlar ve sonrasında yapılması gerekenler adım adım aktarıldı. Belediye yetkilileri, farkındalığı artırmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için benzer eğitimlerin belli aralıklarla tekrarlanacağını vurguladı.

Program sonunda emeği geçen kurum personeline ve eğitime katılanlara teşekkür edildi; belediye, afetlere hazırlıklı olmanın toplumsal güvenlik açısından taşıdığı önemi tekrar ön plana çıkardı.

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE PERSONELİNE DESTEK OLAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, AFET BİLİNCİNİ...

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE PERSONELİNE DESTEK OLAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, AFET BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TÜM PERSONELE YÖNELİK AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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