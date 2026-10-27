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Gazi Osman Paşa Yalısı'nda zamansız plağıyla geçmişe müzikli yolculuk

Bahçeşehir Üniversitesi'nin ihya ettiği Gazi Osman Paşa Yalısı'nda Yaprak Sayar'ın 17 parçalık 'Zamansız' plağı tanıtıldı; albümde Plevne Marşı da bulunuyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gazi Osman Paşa Yalısı'nda zamansız plağıyla geçmişe müzikli yolculuk

Gazi Osman Paşa Yalısı'nda plak lansmanı

İstanbul Beşiktaş'ta Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından ihya edilen Gazi Osman Paşa Yalısı, klasik Türk müziğini çağdaş bir sunumla buluşturan plak lansmanına ev sahipliği yaptı. Lansmanda, BAU öğretim görevlisi ve ses sanatçısı Yaprak Sayar ile yapımcılığını İsmet Aydın ve Ömer Vatanartıran'ın üstlendiği Pera Records etiketiyle yayımlanan "Zamansız" albümü tanıtıldı.

Yalının ihyası ve tarihi bağ:

BAU Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi (OTAM) Direktörü Prof. Dr. Fikret Yılmaz lansmanda yalının tarihçesi ve yeniden ihya edilme sürecine dair bilgi verdi. Mekânın restorasyonu, albümün çıkış fikrine doğrudan ilham kaynağı oldu; sanatçının ifadesiyle yalıda "burada nasıl bir müzik çalar" sorusunun cevabı olarak klasik Türk müziğinin plağa aktarılması benimsendi.

Albümün içeriği ve kayıt yaklaşımı:

"Zamansız" plağı, Yaprak Sayar'ın "Benzemez Kimse Sana"dan "Bakmıyor Çeşm-i Siyah"a uzanan 17 eserden oluşuyor. Albüm, hücum (canlı) kayıt tekniği ile akustik olarak aslına sadık kalınarak kaydedildi; bu yöntemle hem repertuarın tarihsel dokusu hem de icranın tınısı hedeflendi. Yaprak Sayar, repertuarın klasik dönem eserlerinin yanı sıra daha yakın dönem yapıtlarını da kapsadığını vurgulayarak çalışmayı müziğe duyulan sorumlulukla sürdürdüğünü ifade etti.

Lansmana BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, bestekar Amir Ateş ve çok sayıda davetli katıldı. BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın ise çalışmanın plak formatında yayımlanmasının, eski İstanbul'un müzik zevkini ve birlikte müzik dinleme kültürünü yaşatmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Yaprak Sayar, albümde yer alan eserlerden altısını seslendirerek dinleyicilerden beğeni topladı. Sanatçı, albümün çıkış noktasına ithafen kaydedilen Plevne Marşının da plağa dahil edildiğini ve bu biçimde anma niyetiyle esere yer verdiklerini sözlerine ekledi.

BAU MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI ENVER YÜCEL, BAU REKTÖRÜ PROF. DR. ESRA HATİPOĞLU, ÜNLÜ BESTEKAR AMİR...

BAU MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI ENVER YÜCEL, BAU REKTÖRÜ PROF. DR. ESRA HATİPOĞLU, ÜNLÜ BESTEKAR AMİR ATEŞ VE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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