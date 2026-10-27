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Alkollü sürücünün ihlali sonrası çarpılan sürücü üç gün sonra hayatını kaybetti

Burdur'da kırmızı ışık ihlali iddiasıyla 2.22 promil alkollü sürücünün çarptığı otomobilin ağır yaralanan sürücüsü, üç gün sonra yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:58

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alkollü sürücünün ihlali sonrası çarpılan sürücü üç gün sonra hayatını kaybetti

Burdur'da trafik kazası:

Kaza, 23 Ekim'de Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 34 PVE 317 plakalı otomobilin, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülerek Osman Babuşcu yönetimindeki 07 APB 083 plakalı araca çarptığı belirtildi.

Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, kazada iki sürücü ile 34 PVE 317 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Kaza anı ve müdahale:

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda takip edilen ağır yaralı sürücü Osman Babuşcu, doktorların tüm çabalarına karşın üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan diğer kişiler hakkında hastane kayıtlarına göre tedavi süreçleri başlatıldı ve jandarma/polis ekipleri olay yerinde delil toplama çalışmaları yürüttü.

Alkollü sürücünün tespiti ve hukuki işlem:

Kaza sonrası yapılan kontrolde, çarpan sürücü A.S.'nin alkol testinde 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine savcılık talimatıyla 6 ay süreyle el konuldu ve 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü olduğu belirlenen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen A.S., savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BURDUR&#039;DA 2.22 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN VE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN...

BURDUR'DA 2.22 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN VE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ARAÇTA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ, 3 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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