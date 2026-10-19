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Bayburt'ta tohum ve gübre denetimleri üreticinin yanında

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tohum ve gübrelerin mevzuata uygunluğunu denetliyor; amaç kaliteyi korumak ve üreticinin güvenini sağlamak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta tohum ve gübre denetimleri üreticinin yanında

Denetimlerin kapsamı:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda tarımsal üretimde kullanılan girdilerin mevzuata uygunluğu öne çıkarılıyor. Tohumluklar, Tohumculuk Kanunu çerçevesinde; gübreler ise Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kontrol ediliyor. Bu kontrollerde hem belgelendirme hem de piyasadaki ürünlerin güvenilirliği değerlendiriliyor.

Nasıl gerçekleştiriliyor:

Denetimler teknik personel tarafından saha ve piyasa incelemeleriyle yapılıyor. İncelemelerde ürünlerin etiket bilgileri, menşei, kalite standartları ve mevzuata uygunluk belgeleri esas alınıyor. Ayrıca üreticilerin ihtiyaç duyduğu güvenilir tedarik zincirinin korunması için piyasa gözetimi ön planda tutuluyor.

Amaç ve devamlılık:

Müdürlük, denetimlerle üreticilerin kaliteli ve güvenilir tohum ve gübrelere erişimini sağlamayı hedefliyor. Yapılan açıklamada denetimlerin, tarımsal üretimde kullanılan girdilerin standartlara uygunluğunu korumak amacıyla aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

BAYBURT’TA TOHUM VE GÜBRE DENETİMLERİ SÜRÜYOR

BAYBURT’TA TOHUM VE GÜBRE DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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