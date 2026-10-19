Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 15 Temmuz Salonu’nda düzenlendi. Törene akademik ve idari personel ile davetliler katıldı. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, yeni dönemin üniversite ve yükseköğretim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Kaçar konuşmasında üniversitenin mevcut kadro ve öğrenci sayısını aktarırken, hedef ve önceliklerine dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmada üniversitenin hem bilimsel üretimini artırmaya hem de kentle bütünleşmeyi güçlendirmeye odaklandığı vurgulandı.

fiziki yatırımlar ve kampüs altyapısı:

Rektör Kaçar, üniversitenin fiziki altyapısındaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Buna göre, İlahiyat Fakültesi binasının inşaatına bütçeye ek yük getirmeden başlandı ve inşaatın önümüzdeki yaz başında tamamlanması hedefleniyor. Diş Hekimliği Fakültesi binası için hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduğu; ikinci etap ihale hazırlıklarının bitirildiği ve projenin bir yıl içinde sonuçlandırılmasının umut edildiği bildirildi.

Milas Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi projesi kamu kaynaklarıyla başlatıldı; proje hem bölgedeki veteriner sağlık hizmetlerini güçlendirecek hem de öğrencilere uygulamalı eğitim olanağı sunacak. Araştırma Laboratuvarları Merkezi kapsamında, TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi’nin öğrencilere 7 gün 24 saat hizmet verdiği ve teknoloji yarışmalarına hazırlananlar için önemli bir platform olduğu belirtildi.

yurt ve öğrenci yaşamına yönelik adımlar:

Öğrenci barınma yatırımları da konuşmanın öncelikleri arasındaydı. Fethiye kampüsünde hayırsever Nail Şal ve ailesi tarafından yaptırılan kız yurdunun kısa süre içinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü envanterine alınarak hizmete gireceği kaydedildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bodrum’da inşa edilen yurdun da en geç ara dönemde açılması planlanıyor. Kaçar, Bodrum’daki birimlerin önümüzdeki yıldan itibaren daha cazip hale geleceğini ifade ederek ilgili kurumlara teşekkür etti.

bilimsel performans ve ulusal görünürlük:

Rektör Kaçar, MSKÜ’nün bilimsel performansına dair veriler paylaştı. Üniversitenin TÜBİTAK ARDEB performansında Türkiye’deki ilk 50 üniversite arasında yer aldığı, Web of Science kapsamındaki yayın sayısında ise yüzde 50’ye yakın artış kaydedildiği belirtildi. Kaçar, uygulanan atama ve yükseltme kriterlerinin bilimsel üretime olumlu yansıdığını ve yayın sayısının yıl sonuna kadar daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

Ayrıca öğrenci memnuniyeti verilerine göre MSKÜ, 2026 yılı anket sonuçlarında 126 devlet üniversitesi arasında 15’inci, mezun memnuniyeti anketinde ise 11’inci sırada yer aldı. Tıp Fakültesi öğrencilerinin TUS’ta ön sıralarda bulunduğu; Stanford listesinde yer alan akademisyen sayısının geçen yıl sekiz iken bu yıl dokuza yükseldiği vurgulandı.

kentle bütünleşme ve ulusal-uluslararası projeler:

Kaçar, üniversitenin kentle iç içe olduğunu vurgulayarak "Üniversitemiz bir fildişi kule değil, Muğla ile iç içe" ifadelerini kullandı. Bilim İletişim Ofisi aracılığıyla 2025’ten bu yana düzenlenen Bilim Kafe söyleşileri, çocuk atölyeleri ve kültürel programlarla doğrudan vatandaşa ulaşıldığı, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile kırsal alana yönelik çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı. Üniversite bünyesindeki Tazelenme Üniversitesi sayesinde 60 yaş üstü Muğlalıların entelektüel ve kültürel gelişimine katkı sağlandığı belirtildi.

MSKÜ’nün uluslararası etkinliklerdeki çalışmaları da öne çıkarıldı. Rektör Kaçar, üniversitenin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 kapsamında Yükseköğretim Kurulu standında 11 proje ile yer alacağını açıkladı. Ayrıca Muğla Turizm Master Planı’nın üniversitenin akademisyenleri tarafından hazırlandığı ve Aksaz Deniz Üssü ile sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği protokolü hazırlığında olunduğu ifade edildi.

Öğrencilerin istihdama hazırlanmasına yönelik programlarda da ilerleme kaydedildi; İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yürütülen İşgücü Uyum Programı ve İş Kurumu Gençlik Programı kapsamında bin 400 öğrenci bu yıl programlardan yararlanacak.

Konuşmasını "fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür" anlayışına dikkat çekerek sürdüren Kaçar, üniversitenin sadece nitelikli öğrenci yetiştirmeyi değil nitelikli bilimsel çıktı üretmeyi de amaç edindiğini belirtti. Kaçar, sözlerinin sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teşekkür ederek yeni akademik yılın üniversite, öğrenciler ve tüm yükseköğretim camiası için hayırlı olmasını diledi.

MSKÜ’DE 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILDI