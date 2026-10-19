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Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, AB destekli 'Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor' projesi kapsamında hibe edilen arama kurtarma aracını envantere aldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni donanımla güçleniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor projesi kapsamında hibe edilen arama kurtarma aracını ve ileri teknoloji ekipmanlarını envanterine kattı. Belediye, bu adımla afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Teknik donanım ve müdahale amaçları:

Yeni alınan araç, sismik ve akustik dinleme cihazı, bataryalı hidrolik kesme ve ayırma cihazı ile akülü denetim kamerası gibi özel ekipmanlarla donatıldı. Bu ekipmanlar sayesinde enkaz altında kalan kişilerin yerinin tespit edilmesi, ulaşılması güç alanların görüntülenmesi ve kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan teknik müdahalelerin daha etkin yapılması hedefleniyor.

Aracın envantere katılmasıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma çalışmalarında kullanabileceği teknik imkânlar genişliyor; böylece muhtemel afet ve acil durumlara yanıt süresi ve müdahale etkinliği artırılacak.

Uluslararası dayanışma ve farkındalık çalışmaları:

Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını yalnızca ekipman teminiyle sınırlamıyor; uluslararası iş birliği ve farkındalık faaliyetleriyle destekliyor. Bu kapsamda belediyenin deprem simülasyon TIR’ı, afet bilincinin artırılmasına yönelik programlarla Yunanistan ve Bulgaristana götürülerek bölgesel farkındalık sağlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar, farklı ülkelerde afetlere hazırlık konusunda bilinç oluştururken; Tekirdağ'da yaşayanların güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaklaşımının parçası olarak görülüyor. Belediye yetkilileri, ekipmanların eğitimli personel tarafından etkin biçimde kullanılacağını ve düzenli tatbikatlarla müdahale kabiliyetinin sürekli test edilip geliştirileceğini belirtiyor.

YENİ ARAÇ, ENKAZ ALTINDA KALAN VATANDAŞLARIN YERİNİN TESPİT EDİLMESİ VE KURTARMA ÇALIŞMALARININ...

YENİ ARAÇ, ENKAZ ALTINDA KALAN VATANDAŞLARIN YERİNİN TESPİT EDİLMESİ VE KURTARMA ÇALIŞMALARININ DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN KULLANILACAK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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