Gül Esin: muhtarlığın ilk kadın sesi mezarı başında yad edildi

Törenin akışı:

19 Ekim Muhtarlar Günü anma programı, Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Nazilli Muhtarlar Derneği çelengi, Dernek Başkanı Mustafa Karaburun tarafından anıta kondu; ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, resmi daire temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Tören heyeti daha sonra Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'na giderek Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i mezarı başında andı. Mezar başında Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Anmaya belediye başkanı ile ilçede görev yapan muhtarlar katılarak, dua sonrasında mezara gül bıraktılar.

Muhtarlar günü mesajı:

Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada tüm muhtarların gününü kutladı. Karaburun, muhtarlığın devletle vatandaş arasında kurulan "gönül köprüsü" olduğunu vurgulayarak, "Bizler, görevimizi yaparken makamdan çok sorumluluğu; unvandan çok hizmeti ön planda tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca görev başında vefat eden muhtarlar rahmetle anıldı ve mahallelerin daha yaşanabilir olması için birlik çağrısı yapıldı.

Gül Esin'in yaşamı ve hizmetleri:

Gül Esin (Gülkız Übbül) Cumhuriyet döneminde seçilmiş ilk kadın muhtar olarak tarihe geçti. 1901 doğumlu olan Esin, 1990 yılında 89 yaşında vefat etti. Aydın'ın Çine ve Karpuzlu ilçelerinde görev yapan Esin, 32 yaşında ve yaklaşık 500 oy alarak muhtarlığa getirildi; bu başarısı nedeniyle Atatürk tarafından da ödüllendirildi.

Gül Esin'in muhtarlık döneminde köy odası oluşturmak, çocukları okula kazandırmak, kadınların sosyal hayata hazırlanmasında ve modern kıyafete geçişte öncü rol oynamak gibi somut uygulamaları bulundu. Ayrıca kahvehanelerde kumar oynamayı yasaklaması, kız kaçırmalarını önlemesi ve nikah işlerini düzene sokması kayda değer hizmetleri arasında yer alır. Atatürk ile zaman zaman mektuplaştığı da bilinen Esin, Cumhuriyetin 10. kuruluş yılında Aydın’ın Karpuzlu ilçesi merkez Demirdere köyü muhtarı olarak seçilmişti.

1970 yılında Nazilli'ye taşınan Gül Esin, burada Yıldıztepe Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıl yaşamış ve kabri halen Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda ziyaret ediliyor. Düzenlenen anma töreni, hem muhtarlık mesleğinin önemine dikkat çekti hem de Gül Esin'in yerel hizmetlerde bıraktığı izleri yeniden hatırlattı.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TÜRKİYE'NİN İLK KADIN MUHTARI OLAN GÜL ESİN, MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI.