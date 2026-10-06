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Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklama

Bayburt'ta bir haftada yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 5 şüpheli yakalandı, biri tutuklandı; düzensiz göçmenler merkeze teslim edildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklama

Bayburt'ta yasa dışı göçle mücadelede yeni operasyon

Bayburt Emniyeti tarafından son bir hafta içinde yürütülen saha ve analiz çalışmalarında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin tespit ve müdahaleleri sonucu toplam 5 şüpheli yakalandı, şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

yakalamalar ve soruşturmanın ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya, barınmasına imkân sağlanmaya ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmaya çalışılan iki düzensiz göçmeni tespit etti. Bu olaylarla bağlantılı olarak iki şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, yasal kalış hakkı bulunmayan başka iki düzensiz göçmeni ülkeye sokmak, barınmalarına olanak sağlamak ve yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla üç şüpheli daha yakalandı.

düzensiz göçmenlerin durumu ve hukuki süreç:

Operasyonlarda yakalanan düzensiz göçmenlerden 2 Afganistan uyruklu kişinin idari işlemleri tamamlanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma işlemleri sürüyor.

Emniyet yetkilileri, yürütülen saha çalışmaları ve analizlerin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etkin rol oynadığını belirterek, benzer olaylara karşı takibin süreceğini açıkladı.

BAYBURT’TA DÜZENSİZ GÖÇ OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAYBURT’TA DÜZENSİZ GÖÇ OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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