Bayburt’ta Yukarı Kırzı köyüne inen 8-9 kurttan oluşan sürünün köy turu

görüntülerin kaydedilmesi:

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde gece saat 02.00 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tek sıra halinde ilerleyen bir kurt sürüsü yerleşim içinde görüldü.

sürünün hareketleri:

Görüntülerde, 8-9 kurttan oluştuğu gözlemlenen sürü bir süre köy içinde dolaştı. Aç oldukları ve yiyecek aradıkları tahmin edilen kurtlar, geldikleri güzergâhı takip ederek dağlık alana doğru ilerleyip kısa süre sonra gözden kayboldu.

bölgedeki yaban hayatı notları:

Öte yandan, aynı köyde daha önce de yavru ayı görülmüş ve sabah namazına giden vatandaşların ayıyla karşılaştığı aktarılmıştı. Bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatının yerleşimlere yakın hareketliliğini bir kez daha ortaya koydu.

BAYBURT’TA KÖYE İNEN KURT SÜRÜSÜ KAMERAYA YANSIDI