Hava durumu detayları:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt’ta bugün aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Kent merkezinde hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 10 derece civarında olacağı; Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise sıcaklıkların 3 ila 8 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ve görüş koşulları:

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bayburt çevrelerinde zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar görülebilir, bu durum görüş ve seyir koşullarını etkileyebilir.

Ulaşım ve tedbir çağrısı:

Meteoroloji, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR