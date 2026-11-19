Operasyon ve gözaltı:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karayoluyla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin takibine takılan otomobilin önü kesilerek durduruldu ve sürücü ile araçtaki yolcu gözaltına alındı.

Takip ve durdurma:

Narkotik polisi, İ.T. ve H.B.'nin karayoluyla kent içine uyuşturucu getireceği bilgisi doğrultusunda hareket etti. Bir süre süren takip sonrası İ.T.'nin kullandığı araç durduruldu; sürücü İ.T. ile yolcu H.B. ekiplerce gözaltına alındı.

Arama ve ele geçen madde:

Araçta yapılan aramada narkotik dedektör köpeği Barbara bagaj bölümüne tepki verdi. Bu bölümde yoğunlaştırılan aramada, yedek lastiğin altına zulalanmış üç paket halinde, toplam 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi.

Savunma ve yargılama:

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında iddiaları reddederek 'Uyuşturucu maddeden kesinlikle haberimiz yok' diye ifade verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.T. ve H.B., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayda ele geçirilen uyuşturucu miktarı, izlenen yöntem ve dedektör köpeğinin tespitindeki rolü, soruşturmanın önemli delgeleri olarak kayda geçti. Adana Narkotik Şube ekiplerinin çalışması sonucu gerçekleştirilen bu operasyon, kente karayoluyla getirilen uyuşturucuya yönelik takiplere örnek teşkil ediyor.

ADANA’DA KARAYOLUYLA KENTE UYUŞTURUCU GETİRDİĞİ BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİ, NARKOTİK POLİSİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.