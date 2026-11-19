Boyabat'ta sabah sis perdesi:

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe genelinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutları, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezini etkisi altına aldı.

Nerelerde yoğunlaştı:

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis tabakası, vadi ve yamaçlarda daha belirgin oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan bu atmosferik durum, bölgedeki doğal yapının siluetlerini ön plana çıkardı.

Görüntülerin yankısı:

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, görenlerin beğenisini kazandı; sisin yarattığı yumuşak geçişler ve örtü etkisi, Boyabat'ta fotoğrafçılar ve sakinler tarafından ilgiyle izlendi.

BOYABAT GÜNE SİS TABAKASIYLA UYANDI