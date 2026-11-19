Proje tamamlandı: alana yeni bir yaşam alanı kazandırıldı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Gaffar Okkan Bulvarı'nda yürüttüğü çevre düzenleme projesini tamamlayarak 67 bin 500 metrekarelik alanı vatandaşların kullanımına sundu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada amaç, kentteki yeşil alanları artırmak ve ekolojik dokuyu güçlendirerek daha nitelikli yaşam alanları oluşturmak olarak açıklandı.

Altyapıdan üstyapıya: uygulanan çalışmalar:

Proje kapsamında alanın uzun ömürlü ve sağlıklı kullanılabilmesi için sulama, elektrik ve drenaj sistemleri ile toprak dolgu çalışmaları yapıldı. Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı düzenlemelerine geçildi; bu süreçte hem estetik hem de işlevsel öğeler önceliklendirildi. Vatandaşların yürüyüş ve spor yapabilmesi için yaklaşık 5 bin metre toplam uzunluğa sahip iki koşu yolu oluşturuldu.

Bitkilendirme: 17 tür, 20 binin üzerinde bitki:

Bulvarın yeşil dokusu, 17 farklı türde toplam 20 bin 93 ağaç, çalı ve süs bitkisiyle zenginleştirildi. Yapılan dikimler arasında 170 çınar yapraklı dut, 43 iğde, 630 mavi servi, 607 oya ağacı, 16 süs armudu ve 20 top mazı yer aldı. Ayrıca 2 bin 800 alev çalısı, 44 alev piramit, bin 560 ateş dikeni, 13 bin 207 gül, 42 kartopu, 18 kızaran taflan, 130 ligüstrüm, 18 taflan, 289 tijli bodur ligüstrüm, 496 zakkum ve 3 tijli zakkum toprakla buluşturuldu.

Çevre düzenleme çalışmaları sırasında mevcut ağaçların korunmasına özel önem verildi; yeni bitkilendirmelerle bulvarın ekolojik dokusu güçlendirildi. Yenilenen altyapı, koşu yolu ve düzenlenen yeşil alanlarla Gaffar Okkan Bulvarı, hem görsel açıdan hem de kullanım fonksiyonları açısından modern ve yeşil bir kent mekânı haline getirildi ve vatandaşların hizmetine açıldı.

DİYARBAKIR'DA 67 BİN 500 METREKARELİK ALAN, 20 BİN BİTKİ VE KOŞU YOLUYLA YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU