Kuşadası Belediyesi’nden park yenileme çalışması

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki Cafer Kotan Yaşam Parkında elektrik ve sulama altyapısının yenilenme çalışmalarına başladı. Belediyenin "Daha Yeşil Bir Kuşadası" hedefi çerçevesinde yürütülen bu adım, parkın kullanışlılığını ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

çalışmanın kapsamı:

Yenileme çalışmaları kapsamında parkın elektrik hatları ve sulama sistemleri baştan aşağıya elden geçiriliyor. Ayrıca park içindeki kent mobilyaları ile yürüyüş yollarında da bakım ve onarım yapılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından alandaki kullanım konforunun ve bakım standartlarının yükselmesini hedefliyor.

mahalleden geri dönüş ve etki:

Belediyenin son 7 yılda kent genelinde hayata geçirdiği çalışmalara atıfta bulunan yetkililer, bu süreçte 7 yılda 104 yeni park ve 67 parkın baştan aşağı yenilenmesi gibi rakamlarla kentteki yeşil alan kapasitesinin artırıldığını hatırlatıyor. İkiçeşmelik Mahallesi Muhtarı İsmail Yurttaş yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kuşadası Belediyesi ekipleri her türlü sorunumuzla çok yakından ilgileniyor. Mahallemizde bulunan park ile yeşil alanların bakım ve temizliği düzenli olarak yapılıyor. Ayrıca birçok sokakta da yollarımız yenilendi" dedi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından parkın aileler ve mahalle sakinleri için daha işlevsel, güvenli ve estetik bir sosyal donatı alanı haline geleceğini ifade ediyor. Çalışmaların planlı takvim içinde sürdürülerek kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, İKİÇEŞMELİK MAHALLESİ’NDE BULUNAN CAFER KOTAN YAŞAM PARKI’NIN ELEKTRİK VE SULAMA ALTYAPISINI YENİLERKEN KENT MOBİLYALARI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINDA DA BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRECEK.