Diyarbakır'da lüks otomobil alev aldı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda seyir halindeki bir lüks otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yangından etkilenen olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detaylı değerlendirme, yürütülecek teknik inceleme sonucunda netlik kazanacak.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ LÜKS OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNEREK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.