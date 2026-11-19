barınağın kapsamı:

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde sokak hayvanları için yeni bir barınak yapımına başlandı. Projeyi yürüten birim olarak Çermik Belediyesi öne çıkarken, yapım sahası olarak 15 Temmuz Şehitler Parkı civarında bulunan 3 bin metrekarelik bir alan belirlendi.

Barınakta hem kedi hem köpeklerin ihtiyaçlarına yönelik alanlar oluşturulacak. Planlanan birimler arasında kedi evi, köpek kulübesi ve yaşam alanı ile hayvanların sağlık takibi için ameliyathane ve röntgen odası gibi tanı ve tedavi hizmetleri yer alıyor.

hizmet ve personel:

Proje kapsamında hayvanların veterinerlik hizmetlerini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Barınakta çalışacak ekip için veteriner ve 10 personel istihdam edilmesi planlanıyor; böylece bakım, tedavi ve günlük operasyonların yürütülmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, tesisin kısa bir süre içinde tamamlanmasının beklendiğini belirtiyor. Yeni barınağın devreye girmesiyle sokak hayvanlarına yönelik müdahalelerin hızlanması ve sağlık hizmetlerinin düzenli sunulması amaçlanıyor.

toplum ve hayvan refahı:

Barınağın devreye girmesi yerel ölçekte hem hayvan refahını artırmayı hem de toplum sağlığına olumlu katkı sağlamayı hedefliyor. Düzenli tedavi, kısırlaştırma ve barınma hizmetleri sayesinde sokak hayvanlarının yaşam koşullarında ölçülebilir iyileşmeler bekleniyor.

Çermik Belediyesi tarafından yürütülen bu tür girişimler, belediyenin sürdürülebilir hayvan sağlığı politikalarının bir parçası olarak öne çıkıyor ve yerel halkla iş birliğini güçlendirme potansiyeli taşıyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN HAYVAN BARINAĞI YAPIMINA BAŞLANDI.