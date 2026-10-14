Eğrigöz'de tarih ve doğa iç içe: Eğrigöz Kalesi ve İki Taş Kanyonu

Eğrigöz bölgesinde kısa bir tanıtım:

Eğrigöz Kalesi ve yakınındaki İki Taş Kanyonu, Kütahya’nın Emet ilçesinde hem tarih hem de doğa meraklılarına hitap eden iki ayrı cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Emet’e yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan bölge; köy yerleşimi, sarp kayalıklar ve kanyon boyunca uzanan zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor.

Kalenin tarihi ve gözlem noktası:

Sarp kayalıkların üzerine kurulu olan Eğrigöz Kalesinin geçmişine ilişkin kaynaklar Bizans dönemine işaret ediyor; daha sonraki dönemlerde ise Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Kalede sur, duvar ve sarnıç kalıntıları bulunuyor ve çoğunluğu günümüze harap halde ulaşmış olsa da yapının yüksek konumu, ziyaretçilere çevreyi izleme imkânı sunuyor. Kaleye çıkanlar Emet Ovası ile çevredeki dağlık alanların panoramik manzaralarını görebiliyor.

Bölgeye dair anlatılan rivayetler arasında, tarihsel bir figür olan III. Vlad (Vlad Tepes) ile ilişkilendirilen esaret iddiaları da yer alıyor. Bu hikâyeler, Vlad Tepes’in yaşam öyküsünün Bram Stoker aracılığıyla dünyaca tanınan Drakula efsanesiyle bağlantılandırılmasını anımsatıyor; ancak Eğrigöz Kalesi’nde tutulduğuna dair iddialar kesinleşmiş tarihsel bilgi sayılmıyor.

İki Taş Kanyonu'nun doğal dokusu:

İki Taş Kanyonu, yaklaşık 7,6 kilometre uzunluğunda bir oluşum olup, suyun kayaçları aşındırmasıyla şekillenmiş dar geçitleri, büyük kaya kütleleri ve akarsu boyunca sıralanan bitki örtüsüyle öne çıkıyor. Kanyon boyunca ağaçlar ve çalılar mevsime göre farklı görünümler sergiliyor; ilkbahar ve yaz aylarında yeşilin tonları, sonbaharda ise renk değişimleri fotoğrafçılar için çekici sahneler oluşturuyor.

Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve açık hava aktivitesi arayan ziyaretçiler için kanyon, alternatif bir rota sunuyor. Kanyonun belirgin kaya oluşumları ve akarsu boyunca ilerlerken karşılaşılan manzaralar, bölgenin hem jeolojik hem de ekolojik çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Eğrigöz Kalesi ile İki Taş Kanyonu, Emet’in kültürel ve doğal zenginliklerini bir arada görmek isteyenler için kolayca kombinlenebilecek gezi noktaları halinde. Tarihî kalıntılarla doğanın sunduğu görsel zenginliğin bir arada bulunması, bölgeyi günübirlik ziyaretler kadar kısa yürüyüş rotalarına da uygun kılıyor.

Ziyaret planlayanların sürpriz manzaralar ve sakin bir doğa deneyimi bekleyebileceği bu alanlar, Emet’in yerel karakterini yansıtan önemli duraklar arasında yer alıyor.

EĞRİGÖZ KALESİ VE İKİ TAŞ KANYONU ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR