Baykan'da Sarıtepe mevkiinde orman yangını yerleşimlere sıçramadan kontrol altına alındı

Baykan'da orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Siirt'in Baykan ilçesi Sarıtepe mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı bölgeden gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi, yerleşim alanlarına sıçrama riskini ortadan kaldırdı ve vatandaşlarda oluşan paniğin büyümesi engellendi.

müdahale ve hasar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahale sonucunda yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan kullanılamaz hale geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki ekipler soğutma çalışması yaparak olası alevlenmelerin tekrar etmesini önlemeye çalıştı.

araştırma ve takip çalışmaları:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Olay, yerleşime yakın ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi ve soruşturma tamamlanana kadar bölgede güvenlik ve soğutma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

BAYKAN İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU