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zabıta haftasında Tokat'ta minikler üniformayla denetimde ve oyunda

Tokat'ta Zabıta Haftası etkinliğinde üniforma giyen çocuklar zabıta ekipleriyle denetimde bulundu, oyun parkında eğlendi ve kamu hizmetlerini tanıdı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

zabıta haftasında Tokat'ta minikler üniformayla denetimde ve oyunda

Tokat'ta çocuklara yönelik farkındalık etkinliği

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 200'üncü kuruluş yılı ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte çocukları zabıta ekipleriyle buluşturdu. Üniforma giyen minikler, zabıta personeliyle kontrollü saha çalışmalarına katılarak hem denetim sürecini gözlemledi hem de zabıta görevleri hakkında bilgi aldı.

Saha denetimleri ve eğitim:

Etkinlikte çocuklara, iş yerlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini ve hijyen koşullarını nasıl kontrol edecekleri gösterildi. Denetimlerde aynı zamanda tüketici hakları, çevre temizliği ve kamu hizmetlerinin işleyişi üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun oğlu Recep Yankı Yazıcıoğlu da denetimlere eşlik ederek etkinliğe katıldı. Denetimlerin amacı olarak çocukların kamu görevlerini yakından tanıması ve hizmetlere olumlu bakış geliştirmesi hedeflendi.

Oyun, ziyaret ve kapsayıcı hedefler:

Saha çalışması sırasında minikler bir oyun parkına ulaştı; denetime kısa bir ara veren çocuklar burada eğlenerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken proje kapsamında özel ihtiyaçlı çocukların sosyal etkinliklere katılımının desteklenmesi ve zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de vurgulandı. Denetimlerin ardından çocuklar Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret ederek durum raporu sundu.

Gün içinde ise Gümenek Mesire Alanı'nda Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun katılımıyla bir çocuk şenliği düzenlenecek ve program kapsamında çocukların kamu hizmetlerine yönelik farkındalıklarının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

TOKAT&#039;TA ZABITA TEŞKİLATININ 200&#039;ÜNCÜN KURULUŞ YILI VE ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ÜNİFORMA GİYEN...

TOKAT'TA ZABITA TEŞKİLATININ 200'ÜNCÜN KURULUŞ YILI VE ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ÜNİFORMA GİYEN ÇOCUKLAR, ZABITA EKİPLERİYLE BİRLİKTE DENETİME KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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