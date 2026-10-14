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Baykan'daki çarpışmada ağır yaralanan genç hastanede vefat etti

Siirt'in Baykan ilçesinde 7 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Mehmet Ulaş, 7 günlük tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Baykan'daki çarpışmada ağır yaralanan genç hastanede vefat etti

kaza detayları:

Siirt'in Baykan ilçesi Demirışık köyü mevkiinde 7 Ekim'de meydana gelen kazada, 21 AJ 789 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed T. yönetimindeki araç, aynı yönde seyreden 47 ADR 046 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Mehmet Ulaş (20) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kolluk ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

tedavi süreci ve vefat:

İlk müdahalenin ardından Mehmet Ulaş, ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ulaş, yaklaşık 7 günlük tedavi sürecinin ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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