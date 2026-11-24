Progress MS-36 Baykonur'dan fırlatıldı

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebatın ihtiyaçlarını ve bilimsel çalışmaları desteklemek üzere yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi. Progress MS-36 kargo kapsülü, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1b taşıyıcı roketiyle TSİ 13.17'de fırlatıldı ve başarılı şekilde yörüngeye yerleştirildi.

yük ve deney:

Kapsül, istasyondaki personele yönelik gıda malzemeleri ile yaşam ve çalışma için gerekli ekipmanların yanı sıra, Teledroid deneyi kapsamında kullanılacak bir insansı robot taşıyor. Roscosmos bildirisine göre uzay aracı istasyona iki gün içinde ulaşması bekleniyor.

istasyonda yürütülen çalışmalar:

Uluslararası Uzay İstasyonu, Roscosmos, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) işbirliğiyle işletiliyor. İstasyonda biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi ve meteoroloji başta olmak üzere farklı alanlarda çok sayıda bilimsel deney yürütülüyor.

Mevcut mürettebat arasında kozmonotlar Petr Dubrov, Anna Kikina ve Sergey Teteryatnikov ile astronotlar Anil Menon, Jessica Watkins, Lule Delaney ve Joshua Kutryk bulunuyor. Progress MS-36'nın taşıdığı ekipman ve Teledroid gibi yeni teknolojiler, hem günlük yaşam desteği hem de yürütülen araştırmalar açısından istasyona ek kapasite sağlayacak.

Roscosmos'un duyurusunda yer alan bilgiler, sevkiyatın planlandığı üzere gerçekleştiğini ve kapsülün kısa süre içinde istasyona kenetlenmesiyle birlikte gönderilen malzemelerin mürettebata ulaştırılacağını işaret ediyor.

Rusya'nın Progress MS-36 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan kozmonotlara gıda ve ekipmanların yanı sıra "Teledroid" deneyi kapsamında kullanılacak insansı robotu ulaştırmak üzere Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.