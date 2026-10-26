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Bayrampaşa'da çalışma sırasında zemin çöktü, kurtarma ekipleri müdahale ediyor

Bayrampaşa'da çalışma sırasında yol çöktü; polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 19:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayrampaşa'da çalışma sırasında zemin çöktü, kurtarma ekipleri müdahale ediyor

Bayrampaşa'da çalışma sırasında zemin çöktü

Bayrampaşa'da yürütülen bir çalışma sırasında yol ve zemin çöktü. Olayda göçük altında kalanların olduğu yönünde iddialar bulunuyor.

Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekipler kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladı.

olay yeri müdahalesi:

Kurtarma ekipleri, ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık müdahalesi için koordineli çalışma yürütüyor. Ekiplerin sahadaki müdahalesi devam ederken, görevli birimler durumu değerlendiriyor.

göçük iddiası ve izlenecek yol:

Basına yansıyan iddialarda göçük altında kalanlar olduğu belirtiliyor; ancak resmi makamların doğrulaması bekleniyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar gelişmenin seyrini belirleyecek ve vatandaşların resmi kaynakları takip etmesi öneriliyor.

Bayrampaşa&#039;da çalışma sırasında yol çöktü: Göçük altında kalanlar var

Bayrampaşa'da çalışma sırasında yol çöktü: Göçük altında kalanlar var

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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