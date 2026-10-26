Odanın bağış uygulamaları yargıya taşındı: başkan zimmet iddialarını reddetti

duruşma ve başkanın savunması:

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, S.S. Köroğlu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 8 sayfalık iddianamede, Ticaret Bakanlığı ile 18 pazarcı esnafı suçtan zarar gören/mağdur olarak yer aldı.

İddianamede Altındal’ın pazarcılardan pazar tezgâhı devri, bağış ve benzeri gerekçelerle elden nakit tahsil ettiği; alınan paralar karşılığında makbuz ya da belge düzenlemeyerek tutarları oda hesaplarına aktarmadığı ve farklı tarihlerde toplam 508 bin lira tutarındaki paranın zincirleme zimmete geçirilmiş olabileceği öne sürüldü.

Duruşmada savunma yapan Altındal, suçlamaları kabul etmeyerek bağış topladıklarını, bu paraları kişisel menfaat için kullanmadığını ve söz konusu tutarların oda tarafından düzenlenen yemek, piknik, bayram ve benzeri organizasyonlar ile hizmetler için harcandığını söyledi. Altındal, savunmasında şu ifadeyi kullandı: "Ben kesinlikle 508 bin lirayı zimmetime geçirmedim."

bağış uygulaması iddiası ve makbuz meselesi:

Altındal, oda üyelerinin kendi rızalarıyla bağış yaptığını belirtti. Makbuz düzenlenmeyen bazı tutarlar bulunduğunu kabul eden başkan, odanın bütçesinden söz konusu giderleri karşılayacak yetkinin olmadığı gerekçesiyle organizasyonların bağış gelirleriyle finanse edildiğini savundu. Altındal, uygulamanın Türkiye genelinde benzer odalarda da görüldüğünü ve "sistem hala kara düzen işlemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

çalışanların beyanları ve işleyiş:

Kurum çalışanları da mahkemede ifade verdi. Kooperatif sekreteri D.M., 2019'dan beri görev yaptığını, Başkan Altındal’ın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, Altındal’ın kişisel banka işlemlerini kendisine yaptırdığını, düzenli ödeme listeleri hazırladığını ve başkanın talimatıyla bazı aile giderlerini ödediğini söyledi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Genel Sekreteri R.Y. ise tüm işlemleri Altındal’ın talimatıyla gerçekleştirdiğini, makbuz kesilip kesilmeyeceğini başkanın belirlediğini ve hiçbir kişisel menfaat elde etmediğini ifade etti. R.Y., daha önceki genel sekreterden aldığı yönlendirmeyi hatırlatarak "başkan ne derse onu yapacaksın" biçiminde bir işleyiş bulunduğunu aktardı.

masak tespitleri ve iddianamedeki cezai talepler:

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, kooperatif sekreteri D.M.’nin banka hesabındaki toplam işlem hacmi yaklaşık 18 milyon lira olarak tespit edildi; bunun 6 milyon liradan fazlası Altındal, akrabaları ve üçüncü kişiler arasındaki transferleri içeriyor. İddianamede, Altındal’ın zimmetine geçtiği iddia edilen paraları aklamak için D.M.’nin hesaplarının kullanıldığı öne sürüldü.

Savcılık, Altındal hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan ise 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis ve 40 bin güne kadar adli para cezası talep etti. Oda genel sekreteri R.Y. ve kooperatif sekreteri D.M. hakkında zincirleme şekilde zimmete yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15’er günden 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası, D.M. hakkında ayrıca malvarlığı değerlerini aklama suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istendi.

Duruşma, sanık beyanlarının ardından yarına kadar ertelendi; duruşmanın devamında mağdur pazarcıların beyanları alınacak.

BOLU’DA PAZARCI ESNAFINDAN TEZGAH DEVRİ VE BAĞIŞ ADI ALTINDA MAKBUZSUZ TOPLANAN 508 BİN LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ İDDİASIYLA HAKKINDA DAVA AÇILAN BOLU MANAVLAR VE PAZARCILAR ESNAF ODASI BAŞKANI MUSTAFA ALTINDAL, İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEN ALTINDAL, "BEN KESİNLİKLE 508 BİN LİRAYI ZİMMETİME GEÇİRMEDİM. MAKBUZ KESİLMEYEN TUTARLARIN TAMAMI PAZARCI ESNAFINA YÖNELİK ORGANİZASYONLARDA KULLANILMIŞTIR" DEDİ.