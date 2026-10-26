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Erdoğan'dan net uyarı: Türkiye sokakta değildir, irade kurumdadır

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Avrupa'daki örneklere atıf yaparak benzer teşebbüsleri düşünenlere 'Türkiye sokakta bulunmamıştır' ifadesiyle uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 19:40

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan net uyarı: Türkiye sokakta değildir, irade kurumdadır

erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Avrupa'da yaşanan olaylara işaret etti ve bu örneklerden cesaret alarak benzer girişimler planlayanlara karşı uyarıda bulundu.

Erdoğan, sözlerine atıf yaparak, ülke içindeki muhtemel teşebbüslere karşı kararlı duruşun altını çizdi. Konuşmasında, toplumun ve devlet kurumlarının gücüne vurgu yaptı.

mesajın özü:

Erdoğan, Avrupa’nın bazı ülkelerinde görülen gelişmelerin emsal alınmasını engellemek istediğini belirterek, Avrupa’nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki, Türkiye sokakta bulunmamıştır ifadelerini kullandı.

ne anlama geliyor:

Bu uyarı, hem kamu düzenine dikkat çekme hem de muhtemel organize girişimlerin önüne geçileceğini vurgulama amacı taşıyor. Erdoğan’ın açıklaması, hükümetin iç güvenlik ve kurumların işleyişine ilişkin kararlılığını öne çıkarıyor.

Detaylı değerlendirmeler ve atılacak adımlar konusunda konuşmada spesifik yeni bir tedbir açıklanmamakla birlikte, Cumhurbaşkanı’nın tonu muhalif ve yönlendirici söylemin etkisini sınırlamaya yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Avrupa&#039;nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki, Türkiye sokakta bulunmamıştır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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