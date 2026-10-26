Bayrampaşa'da çalışma sırasında yol çöktü iddiası, ekipler sevk edildi

bayrampaşa'da yol çökmesi:

Bayrampaşa'da yürütülen bir çalışma sırasında yolun çöktüğü bildirildi. Göçük altında kalanlar olduğu iddia edilirken, olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

gönderilen ekiplerin müdahalesi:

Sevk edilen ekiplerin olay yerinde çalışma yaptığına dair haberler bulunuyor. Şu ana kadar yetkili kurumlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı; ekiplerin önceliği güvenlik ve arama kurtarma çalışmaları olarak belirlendi.

güvenlik ve trafik önlemleri:

Çökme nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınması ve muhtemel trafik düzenlemeleri yapılması bekleniyor. Vatandaşların bölgeden uzak durması ve resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

BAYRAMPAŞA'DA ÇALIŞMA SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ. GÖÇÜK ALTINDA KALANLARI OLDUĞU İDDİA EDİLİRKEN, OLAY YERİNE POLİS, AFAD, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.