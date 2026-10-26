Destici'den Balkanlar mesajı: Türk varlığına bağlılık vurgusu

toplantı ve açıklama:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'nde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula ile bir araya geldi. Görüşme sonrası her iki isim ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Balkanlardaki Türk toplumunun durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, iki ülke arasındaki sivil ve siyasi temasların yanı sıra Balkanlardaki soydaşların temsili, tarihi hafıza ve bölgedeki dayanışma konuları ele alındı. Açıklamalarda geçmişe yönelik anılar ve güncel siyasi hassasiyetler ön plana çıktı.

destici'nin vurguları:

Destici, konuşmasında Balkanlardaki Türk varlığının önemine defalarca atıfta bulundu. Yüzyıllar süren birlikte yaşamadan söz ederek, Balkan toplumlarının bir dönem Osmanlı idaresi altında barış içinde bir arada yaşadıklarını belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzyıllar boyunca orada Osmanlı Devleti’nin idaresi altında Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, diğer milletler, Boşnaklar kardeşçe yaşamışlar."

Aynı zamanda 20. yüzyılda Balkanlar'da yaşanan acılara dikkat çeken Destici, bu süreçte en ağır bedeli Türk soydaşların ödediğini söyledi. Ancak tüm bu zorluklara rağmen bölgedeki Türk topluluklarının varlığını ve inancını korumasını takdirle karşıladıklarını ifade etti: "Bütün bu katliamlara rağmen sizler Balkanlardaki Türk varlığını büyük bir cesaretle, büyük bir kararlılıkla orada... devam ettirdiniz."

zeynula'nın değerlendirmesi:

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula da konuşmasında BBP ile ilişkilerin uzun yıllara dayandığını, 1992'den itibaren başlayan yakın temasların Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu döneminden bu yana sürdüğünü belirtti. Zeynula, Türkiye'nin ve Türkiye ile kurulan bağların bölge için taşıdığı anlamı vurguladı.

Zeynula, Balkan Türklerine gösterilen ilgi ve katkılar için teşekkür ederek, Türk dünyasının kapsamı içinde Balkanlar'ın ayrılmaz bir yer tuttuğunu ifade etti. Sözlerini, "Türkiye, biz her zaman şunu diyoruz, 'Türkiye Türkiye’den büyüktür'" cümlesiyle sürdürdü ve bölgesel dayanışmanın önemine işaret etti.

Her iki taraf da açıklamalarında, tarihî bağların korunması, kültürel temsiliyetin güçlendirilmesi ve karşılıklı saygı çerçevesinde daha yakın iş birliğinin gereğine vurgu yaptı. Basın toplantısı, iki ülke arasındaki sivil ilişkilerin ve Balkanlardaki Türk toplumuna yönelik desteğin devam edeceğine dair ortak mesajla sonlandı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, "BALKANLARDAKİ TÜRK VARLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ, ÇOK DEĞERLİ. YÜZYILLAR BOYUNCA ORADA OSMANLI DEVLETİ'NİN İDARESİ ALTINDA TÜRKLER, ARNAVUTLAR, MAKEDONLAR, DİĞER MİLLETLER, BOŞNAKLAR KARDEŞÇE YAŞAMIŞLAR" DEDİ.