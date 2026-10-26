Dolar 49,7502 +0,12%
Euro 55,6975 +0,05%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.452,57 +0,65%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,80 -0,81%
--°

Destici'den Balkanlar mesajı: Türk varlığına bağlılık vurgusu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya Bakanı Zülfikar Zeynula ile görüşmesinde Balkanlardaki Türk varlığına bağlılık mesajı verdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 19:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Destici'den Balkanlar mesajı: Türk varlığına bağlılık vurgusu

toplantı ve açıklama:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'nde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula ile bir araya geldi. Görüşme sonrası her iki isim ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Balkanlardaki Türk toplumunun durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, iki ülke arasındaki sivil ve siyasi temasların yanı sıra Balkanlardaki soydaşların temsili, tarihi hafıza ve bölgedeki dayanışma konuları ele alındı. Açıklamalarda geçmişe yönelik anılar ve güncel siyasi hassasiyetler ön plana çıktı.

destici'nin vurguları:

Destici, konuşmasında Balkanlardaki Türk varlığının önemine defalarca atıfta bulundu. Yüzyıllar süren birlikte yaşamadan söz ederek, Balkan toplumlarının bir dönem Osmanlı idaresi altında barış içinde bir arada yaşadıklarını belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzyıllar boyunca orada Osmanlı Devleti’nin idaresi altında Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, diğer milletler, Boşnaklar kardeşçe yaşamışlar."

Aynı zamanda 20. yüzyılda Balkanlar'da yaşanan acılara dikkat çeken Destici, bu süreçte en ağır bedeli Türk soydaşların ödediğini söyledi. Ancak tüm bu zorluklara rağmen bölgedeki Türk topluluklarının varlığını ve inancını korumasını takdirle karşıladıklarını ifade etti: "Bütün bu katliamlara rağmen sizler Balkanlardaki Türk varlığını büyük bir cesaretle, büyük bir kararlılıkla orada... devam ettirdiniz."

zeynula'nın değerlendirmesi:

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula da konuşmasında BBP ile ilişkilerin uzun yıllara dayandığını, 1992'den itibaren başlayan yakın temasların Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu döneminden bu yana sürdüğünü belirtti. Zeynula, Türkiye'nin ve Türkiye ile kurulan bağların bölge için taşıdığı anlamı vurguladı.

Zeynula, Balkan Türklerine gösterilen ilgi ve katkılar için teşekkür ederek, Türk dünyasının kapsamı içinde Balkanlar'ın ayrılmaz bir yer tuttuğunu ifade etti. Sözlerini, "Türkiye, biz her zaman şunu diyoruz, 'Türkiye Türkiye’den büyüktür'" cümlesiyle sürdürdü ve bölgesel dayanışmanın önemine işaret etti.

Her iki taraf da açıklamalarında, tarihî bağların korunması, kültürel temsiliyetin güçlendirilmesi ve karşılıklı saygı çerçevesinde daha yakın iş birliğinin gereğine vurgu yaptı. Basın toplantısı, iki ülke arasındaki sivil ilişkilerin ve Balkanlardaki Türk toplumuna yönelik desteğin devam edeceğine dair ortak mesajla sonlandı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, &quot;BALKANLARDAKİ TÜRK VARLIĞI BİZİM İÇİN...

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, "BALKANLARDAKİ TÜRK VARLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ, ÇOK DEĞERLİ. YÜZYILLAR BOYUNCA ORADA OSMANLI DEVLETİ'NİN İDARESİ ALTINDA TÜRKLER, ARNAVUTLAR, MAKEDONLAR, DİĞER MİLLETLER, BOŞNAKLAR KARDEŞÇE YAŞAMIŞLAR" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ülkenin çıkarı pusulamız: Erdoğan'ın kabine sonrası dış politika ve bütçe önceli...
images

Erdoğan'dan net uyarı: Türkiye sokakta değildir, irade kurumdadır
images

Sevinç Mahallesi kışa doğal gazla hazırlanıyor
images

Kurtulmuş: hedef terörsüz bir bölge ve silahlı grupların entegrasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti