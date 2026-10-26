Bayrampaşa'da altyapı çalışmasında göçük can aldı

olayın meydana geldiği yer ve ilk müdahale:

İstanbul Bayrampaşa'da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında Şehir Parkı Caddesi üzerinde göçük meydana geldi. Olayda toprak altında kalan 1 işçi için çevreden yapılan ihbar üzerine hemen müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

müdahale süreci ve olay yeri incelemesi:

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucu ekipler, işçiyi toprak altından çıkardı. Yapılan kontrollerde, sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri devam ediyor ve yetkililer bölgedeki çalışmaları sürdürüyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor, olayın nedenine ilişkin detaylı bilgi yetkili kurumların yapacağı araştırmayla netleşecek.

Bayrampaşa’da İSKİ çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti