Dolar 49,7564 +0,14%
Euro 55,7021 +0,06%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.454,33 +0,67%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,89 -0,73%
--°

Bayrampaşa'da altyapı çalışmasında göçük can aldı

Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi'ndeki İSKİ altyapı çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi; ekiplerin incelemesi sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 19:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayrampaşa'da altyapı çalışmasında göçük can aldı

olayın meydana geldiği yer ve ilk müdahale:

İstanbul Bayrampaşa'da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında Şehir Parkı Caddesi üzerinde göçük meydana geldi. Olayda toprak altında kalan 1 işçi için çevreden yapılan ihbar üzerine hemen müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

müdahale süreci ve olay yeri incelemesi:

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucu ekipler, işçiyi toprak altından çıkardı. Yapılan kontrollerde, sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri devam ediyor ve yetkililer bölgedeki çalışmaları sürdürüyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor, olayın nedenine ilişkin detaylı bilgi yetkili kurumların yapacağı araştırmayla netleşecek.

Bayrampaşa’da İSKİ çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da İSKİ çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem
images

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı
images

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı
images

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti