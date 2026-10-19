Bayrampaşa'da yıkım sonrası üçüncü katta asılı kalan klozet mahalleyi güldürdü

Yıkım alanında sıra dışı görüntü:

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bir yıkım çalışmasının ardından ortaya çıkan görüntü, mahalle sakinleri ve yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Yıkım ekiplerinin çalışmasıyla koca bina yerle bir edilirken geride sadece 3'üncü kat duvarına asılı kalan bir klozet kaldı.

havadan ve sosyal medyada yayıldı:

Olay yerine yapılan çekimlerin bir kısmı dron ile havadan da görüntülenince kareler sosyal medyada hızla paylaşıldı. Kısa sürede viral olan videolar ve fotoğraflar, çevreden geçenlerin cep telefonlarına sarılmasına neden oldu ve görüntü hem şaşkınlık hem de mizah konusu oldu.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Görüntüleri ve ortaya çıkan manzarayı izleyen mahalle sakinleri hem şaşkınlıklarını hem de tebessümlerini gizleyemedi. Olayı görenlerden Hasan Aktaş, durumu kepçe operatörünün ince bir espirisi olarak yorumlayarak şunları söyledi: "Bina birkaç gün önce yıkıldı. Sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkıyor, çok fazla paylaşım var. Enteresan yorumlar yapılıyor. Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı. Çok ilginç ve komik yorumlar var. İnsanların inanılmaz derecede dikkatini çekiyor, gören herkes telefonunu çıkarıp fotoğraf ve video çekiyor".

Mahalledeki diğer vatandaşlar da aynı şekilde fotoğraf ve video çekip paylaşımlar yaptıklarını belirtti. Yıkım alanında kalan bu sıra dışı obje, kısa süreli de olsa mahalle gündeminin başlıca konusu haline geldi.

Bayrampaşa'da "manzaralı klozet" görüntüsü şaşırttı: Koca binayı yıktı, klozete dokunmadı