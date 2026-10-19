Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Bayrampaşa'da yıkım sonrası üçüncü katta asılı kalan klozet mahalleyi güldürdü

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm yıkımında binanın tamamı yerle bir olurken üçüncü katta asılı kalan klozet, dron görüntüleriyle sosyal medyada yayıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayrampaşa'da yıkım sonrası üçüncü katta asılı kalan klozet mahalleyi güldürdü

Yıkım alanında sıra dışı görüntü:

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bir yıkım çalışmasının ardından ortaya çıkan görüntü, mahalle sakinleri ve yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Yıkım ekiplerinin çalışmasıyla koca bina yerle bir edilirken geride sadece 3'üncü kat duvarına asılı kalan bir klozet kaldı.

havadan ve sosyal medyada yayıldı:

Olay yerine yapılan çekimlerin bir kısmı dron ile havadan da görüntülenince kareler sosyal medyada hızla paylaşıldı. Kısa sürede viral olan videolar ve fotoğraflar, çevreden geçenlerin cep telefonlarına sarılmasına neden oldu ve görüntü hem şaşkınlık hem de mizah konusu oldu.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Görüntüleri ve ortaya çıkan manzarayı izleyen mahalle sakinleri hem şaşkınlıklarını hem de tebessümlerini gizleyemedi. Olayı görenlerden Hasan Aktaş, durumu kepçe operatörünün ince bir espirisi olarak yorumlayarak şunları söyledi: "Bina birkaç gün önce yıkıldı. Sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkıyor, çok fazla paylaşım var. Enteresan yorumlar yapılıyor. Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı. Çok ilginç ve komik yorumlar var. İnsanların inanılmaz derecede dikkatini çekiyor, gören herkes telefonunu çıkarıp fotoğraf ve video çekiyor".

Mahalledeki diğer vatandaşlar da aynı şekilde fotoğraf ve video çekip paylaşımlar yaptıklarını belirtti. Yıkım alanında kalan bu sıra dışı obje, kısa süreli de olsa mahalle gündeminin başlıca konusu haline geldi.

Bayrampaşa&#039;da &quot;manzaralı klozet&quot; görüntüsü şaşırttı: Koca binayı yıktı, klozete...

Bayrampaşa'da "manzaralı klozet" görüntüsü şaşırttı: Koca binayı yıktı, klozete dokunmadı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtalya'da hayat pahalılığı eylemleri gerilime dönüştü
images

Göktepe’de kurtarma çabaları sürerken down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi
images

İzbeton davasında büyükşehir'in dosyaya katılma talebi bilirkişi raporuna bağlan...
images

Bursa'da güzellik merkezinde senet tuzağı: 305 belge ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göktepe’de kurtarma çabaları sürerken down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi

Çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi Bursa'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile başladı

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

Sarissa’da 3 bin 500 yıllık miras için kazılar 2027'de yeniden başlayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor