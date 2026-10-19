Karacabey'de kırsala eşit hizmet vurgusu: muhtar ve vatandaşlarla yerinde değerlendirme

karabatı’nın kırsal ziyaret turu:

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Harmanlı, Ekinli ve Ballıkaya mahallelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve mahalle muhtarları ile vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretlere Harmanlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, Ekinli Mahalle Muhtarı Veli Medar, Ballıkaya Mahalle Muhtarı Davut Şükün ile Belediye Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

yerinde tespit ve önceliklendirme:

Toplantılarda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler ayrıntılarıyla ele alındı. Karabatı, kırsal ile merkez arasında ayrım yapmadan, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözüm odaklı hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

harmanlı’da altyapı ve sosyal alan çalışmaları:

Harmanlı Mahallesi için planlanan projeler arasında 5 bin metrekare parke taşlı yol kaplaması öne çıkıyor. Bu çalışma, mahalle içi ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor. Ayrıca Harmanlı ile Seyran arasındaki bağlantı yolunda arazi yolu iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor; özellikle okul servislerinin kullandığı ve iki kırsal mahalleyi bağlayan yolun daha elverişli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Mahalledeki sosyal donatıları güçlendirmeye yönelik olarak Harmanlı Düğün Salonu için bakım-onarım planları da gündemde. Salonun giriş katındaki yemekhane bölümünün ve merdivenlerin boyanması ile binanın merdiven evinin çatısının sac kaplama ile yenilenmesi projeleri değerlendirmeye alındı.

ekinli’de üretici odaklı projeler:

Ekinli Mahallesi'nde hem sosyal alanların geliştirilmesi hem de tarımsal faaliyetlere doğrudan destek sağlayacak uygulamalar üzerinde duruldu. Mahalleye üstü kapalı üretici pazarı kurulması planlanıyor; proje kapsamında zemin betonunun hazırlanması öngörülüyor ve üreticilerin ürünlerini daha uygun koşullarda sunabilmesi hedefleniyor.

Ayrıca zeytin ve incir üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir toplama alanı oluşturulması için çalışmalara başlandı; alanın temel betonuna hazırlık amacıyla tesviye faaliyetleri yürütülüyor. Ekinli muhtarlık hizmet binasının dış cephesinin yenilenmesi de ilk etapta sıva tamiri ve ardından dış cephe boyası uygulamasıyla planlandı.

ballıkaya talepleri ve değerlendirme:

Ballıkaya ziyaretinde mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Karabatı, muhtarlık binasının yan tarafına balkon yapılması talebini yerinde dinledi. Talebe ilişkin maliyet çalışması yapılacak ve hazırlanacak değerlendirme doğrultusunda gerekli onay süreçleri işletilecek.

Ziyaretlerde öne çıkan konular arasında ulaşım, çevre düzenlemesi, sosyal alanlar ve üreticilerin altyapı ihtiyaçları yer aldı. Karabatı, mahallelerdeki ihtiyaçların masada değil sahada tespit edilmesinin önemine dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bizim için Karacabey'in merkezi de kırsal mahalleleri de aynı ölçüde önemli. Bu ihtiyaçları yerinde görerek, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini dinleyerek değerlendiriyoruz."

Belediye ekipleri, Harmanlı, Ekinli ve Ballıkaya'da belirlenen önceliklere göre çalışmaları sürdürecek; projelerin fizibilite, maliyet ve onay süreçleri takip edilerek hayata geçirilmesi hedefleniyor. Karabatı, merkez-kırsal ayrımı yapmadan hizmet anlayışıyla yaşam kalitesini yükseltmeyi ve üreticilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladıklarını yineledi.

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, HARMANLI, EKİNLİ VE BALLIKAYA KIRSAL MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ, PLANLANAN HİZMETLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. MAHALLE MUHTARLARI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN KARABATI, KIRSAL MAHALLELERLE MERKEZ ARASINDA AYRIM YAPMADAN, İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDEREK HİZMET ÜRETMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ VURGULADI.