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Balıkesir'de bonzai üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi

Balıkesir'de 10 Ekim 2026'de düzenlenen operasyonda, yaklaşık 100 kg bonzai üretimine yetecek 1 kilo 13 gram A.M.2201 ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:38

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balıkesir'de bonzai üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilen madde:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim 2026 tarihinde il merkezinde yürütülen çalışmada, yaklaşık 100 kilogram bonzai elde edilebilecek 1 kilo 13 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin laboratuvar analizlerinde A.M.2201 olduğunun tespit edildiği belirtildi. Güvenlik güçleri, maddelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla operasyonu titizlikle sürdürdü.

Şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin değerlendirmesi:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine fırsat vermemek için narkotik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesine yönelik soruşturmaların sürdüğünü vurguladı.

BALIKESİR’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, YAKLAŞIK 100 KİLOGRAM BONZAİ...

BALIKESİR’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, YAKLAŞIK 100 KİLOGRAM BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK 1 KİLO 13 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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