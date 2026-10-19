BTÜ, yukarı havzalarda potansiyel sel risklerini bilimsel haritalarla belirliyor

projenin amacı:

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye’nin yukarı havzalarında potansiyel sel tehlikesi ve risk taşıyan alanların belirlenmesine yönelik kapsamlı bir proje yürütüyor. Çalışma; sel risklerinin azaltılmasına ilişkin planlama ve uygulamalara bilimsel veri desteği sağlamak amacıyla tasarlandı.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek. Yürütücülüğünü BTÜ üstlenirken Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden akademisyenlerin de katkıları olacak.

yürütücü ekip ve sorumluluklar:

Projede BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Arıcak yürütücü olarak görev yapıyor. Araştırmacı kadrosunda Prof. Dr. Temel Sarıyıldız ve Doç. Dr. Esin Erdoğan Yüksel yer alıyor. Ekip, veri toplama, analiz ve modelleme aşamalarını koordineli şekilde sürdürecek.

yöntem ve veri çalışmaları:

Çalışmanın ilk aşamasında geçmiş sellere ilişkin kapsamlı bir envanter hazırlanacak. Ardından havza hiyerarşisinin belirlenmesi ve çalışma birimlerinin tanımlanmasıyla gerekli veriler toplanıp sayısallaştırılacak.

Sel tehlikesinin oluşumunda etkili olan bileşenler detaylı şekilde değerlendirilecek; bu değerlendirme sonucunda maruziyet ve etkilenebilirlik analizleri gerçekleştirilecek. Elde edilecek sayısal veriler, harita ve modellere temel oluşturacak.

beklenen çıktı ve uygulama araçları:

BTÜ tarafından hazırlanacak sonuçlar arasında risk haritaları, analiz raporları, sayısal veri setleri ve model çıktıları bulunacak. Bu çıktılar, riskli alanların tespiti ve müdahale önceliklerinin belirlenmesinde kullanılacak.

Proje kapsamında ayrıca elde edilen verilerin bir araya getirileceği standart bir veri tabanı oluşturulması ve buna bağlı olarak karar destek araçları geliştirilmesi planlanıyor. Bu araçlar planlama, projelendirme, yatırım ve uygulama süreçlerinin bilimsel verilerle desteklenmesini sağlayacak.

BTÜ’nün idareye sunacağı çıktıların arasında raporlar, haritalar, sayısal veriler, analiz ve modeller yer alacak; ayrıca proje bulgularına dayanarak en az bir bilimsel makale hazırlanması öngörülüyor. Proje süresince toplantı, çalıştay ve teknik değerlendirmeler Genel Müdürlük ile koordinasyon içinde yürütülecek.

Bu yaklaşım, yukarı havzalarda risk odaklı planlama ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunmayı; karar vericilere güvenilir, şeffaf ve tekrarlanabilir veri altyapısı sağlamayı amaçlıyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE’NİN YUKARI HAVZALARINDA POTANSİYEL SEL TEHLİKESİ VE RİSK TAŞIYAN ALANLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYOR. PROJE KAPSAMINDA HAZIRLANACAK BİLİMSEL ANALİZ, HARİTA VE KARAR DESTEK ARAÇLARIYLA SEL RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA VERİ ALTYAPISI OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.