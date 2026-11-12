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Rektör Gümüşsoy kütüphanede sınav hazırlığındaki öğrencilere kumanya ve moral verdi

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 9-14 Kasım sınav haftasında kütüphanede yaklaşık 700-750 öğrenciye kumanya dağıtarak başarı diledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rektör Gümüşsoy kütüphanede sınav hazırlığındaki öğrencilere kumanya ve moral verdi

Rektör Gümüşsoy kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, sınav haftası kapsamında kütüphanede sabaha kadar çalışan öğrencilerle buluştu. Etkinlikte öğrencilere sandviç ve meyve suyu ikram edildi, rektör öğrencilere başarı dileklerini ileterek kütüphane binalarında incelemelerde bulundu.

sınav haftası organizasyonu ve hizmetler:

Rektör Gümüşsoy, üniversitenin sınav dönemi hizmetlerinin tam kapasite çalıştığını belirtti ve 9-14 Kasım haftasında kütüphanenin öğrencilerin erişimine açık olduğunu vurguladı. Rektörün aktardığına göre yaklaşık 700-750 öğrenci sınavlara hazırlanıyor ve bazıları sabaha kadar çalışıyor. Bu yoğunluğun karşısında öğrencilere sunulan temel ikramların uzun çalışma saatlerinde kolaylık sağladığını ifade etti.

rektörün öğrencilerle buluşması ve mesajı:

Gümüşsoy, dağıtımın iki gündür sürdüğünü, üçüncü gün ise bizzat kendisinin de öğrencilere eşlik ettiğini söyledi. Öğrencilerin çalışma azmi ve gözlerindeki ışıltının kendisini mutlu ettiğini belirterek hepsine başarı diledi. Etkinlik sırasında rektör hem öğrencilere moral verdi hem de kütüphane hizmetlerinin işleyişini yerinde gözlemledi.

Etkinlik, sınav döneminde üniversite yönetiminin öğrencilere yönelik küçük ama pratik destekler sunduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi. Rektör Gümüşsoy, dönem sonunda başarılı bir süreç geçirilmesini temenni etti.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, SINAV HAFTASINDA...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, SINAV HAFTASINDA KÜTÜPHANEDE SABAHA KADAR DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK KENDİLERİNE KUMANYA İKRAM ETTİ VE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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