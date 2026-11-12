Bazlamaç'ta beklenen yol sevinci: sakinlerden Şenol Kul'a teşekkür

Bazlamaç'ta beklenen yol sevinci

Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi'nde belediye ekiplerinin yürüttüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinleri, mahalle muhtarı İdris Ak’ın öncülüğünde düzenlenen bir programda Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile bir araya gelerek tamamlanan hizmetler için teşekkür etti. Buluşma, belediyeden emekli zabıta personeli Hasan Boz'un evinin önünde gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaların ayrıntıları:

Terme Belediyesi, Bazlamaç Mahallesi'nde toplam 6 bin 800 metrelik yol yatırımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Necmettin Yılmaz Caddesi ile Uzungazi arasındaki 4 bin 500 metrelik güzergâhta sathi kaplama yapıldı. Ayrıca mahallede 5 ayrı sokakta toplam 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 12 bin 200 metrekare beton yol imalatı gerçekleştirildi. Sokak bazında dağılım ise şu şekilde oldu: Hudere Sokak 650 metre, Remzi 1 Sokak 550 metre, Nas Merkez Sokak 350 metre, Korucu Sokak 350 metre ve Say Sokak 400 metre.

Bunların yanı sıra çalışmalar; parke imalatı, altyapı düzenlemeleri ve asfalt yama ile bakım onarım faaliyetlerini de içerdi. Ekipler, elek altı ve dağ malzemesi kullanarak yol yüzeylerinde gerekli iyileştirmeleri yaptı ve mahalle ulaşımını kolaylaştırmaya odaklandı.

sakinlerin ve yöneticilerin mesajları:

Programda konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yapılan hizmetlerin mahallelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını vurgulayarak 'Bizim için en büyük mutluluk, yaptığımız hizmetlerin vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmasıdır' dedi. Kul, tüm mahallelere eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını ve Bazlamaç Mahallesi'nde uzun süredir beklenen yol çalışmalarını tamamlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bazlamaç Mahalle Muhtarı İdris Ak ise bu yatırımların üç muhtarlığa bağlı mahallelerin tamamı için ortak bir kazanım olduğunu söyledi. Muhtar Ak, yaklaşık 5 kilometrelik yol hattının asfaltlanmasının ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırdığını ifade ederek Başkan Kul ve belediye ekiplerine mahalle halkı adına teşekkür etti.

Etkinlik, mahalle sakinlerinin başkana teşekkürlerini iletmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Tamamlanan çalışmalar mahallede ulaşım konforunu artırırken, belediye ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlenmesine de katkı sağladı.

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE BAZLAMAÇ MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN 6 BİN 800 METRELİK YOL ÇALIŞMASININ ARDINDAN MAHALLE SAKİNLERİ, TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL İLE BİR ARAYA GELEREK TEŞEKKÜR BULUŞMASI DÜZENLEDİ.