Bebek arabasıyla geçen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken çarpışmanın meydana geldiği noktadan 3 saniye önce elinde bebek arabasıyla bir yayanın geçtiği görüntülere yansıdı.

Kaza anı ve görüntüler:

Görüntülerde, Sıla S.'nin kullandığı ve plakası takılı olmayan motosiklet ile Cihan L.'nin kullandığı 32 ACP 332 plakalı motosikletin çarpıştığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle motosikletlerden biri sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Yaralanan sürücülerden Sıla S., bir araçla hastaneye sevk edildi ve yetkililerce kendisinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma ve uygulanan cezalar:

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde Sıla S.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve motorlu bisiklete plakanın takılı olmadığı tespit edildi. Sürücüye, tescilli bir aracı plakası takılı olmadan kullanmaktan 46 bin TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL idari para cezası uygulandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZADA, MOTOSİKLETLERİN ÇARPIŞTIĞI NOKTADAN 3 SANİYE ÖNCESİ ELİNDE BEBEK ARABASIYLA BİR YAYANIN GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ.