Dolar 49,3895 +0,04%
Euro 55,3855 +0,23%
Bist 12.156,60 -0,77%
Altın Gram 6.632,53 -0,01%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,45 -0,23%
--°

Bebek arabasıyla geçen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Manavgat'ta iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı; güvenlik kamerası kazadan 3 saniye önce bebek arabasıyla geçen yayanın kurtulduğunu gösterdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bebek arabasıyla geçen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Bebek arabasıyla geçen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken çarpışmanın meydana geldiği noktadan 3 saniye önce elinde bebek arabasıyla bir yayanın geçtiği görüntülere yansıdı.

Kaza anı ve görüntüler:

Görüntülerde, Sıla S.'nin kullandığı ve plakası takılı olmayan motosiklet ile Cihan L.'nin kullandığı 32 ACP 332 plakalı motosikletin çarpıştığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle motosikletlerden biri sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Yaralanan sürücülerden Sıla S., bir araçla hastaneye sevk edildi ve yetkililerce kendisinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma ve uygulanan cezalar:

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde Sıla S.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve motorlu bisiklete plakanın takılı olmadığı tespit edildi. Sürücüye, tescilli bir aracı plakası takılı olmadan kullanmaktan 46 bin TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL idari para cezası uygulandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZADA, MOTOSİKLETLERİN ÇARPIŞTIĞI NOKTADAN 3 SANİYE ÖNCESİ ELİNDE...

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZADA, MOTOSİKLETLERİN ÇARPIŞTIĞI NOKTADAN 3 SANİYE ÖNCESİ ELİNDE BEBEK ARABASIYLA BİR YAYANIN GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Goodyear fabrikasında sabah vardiyesinde pres kazası: 33 yaşındaki işçi yaşamını...
images

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı
images

Sakarya'da iki ilçeyi kapsayan operasyon: çok sayıda silah ve kaçak tütün, 6 göz...
images

Tahtalı'da ATV devrildi: 30 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı

okullarda tatbikatla afet bilinci güçlendiriliyor

Adıyaman'da okul kantinlerinde gıda güvenliği için sıkı denetim

gönül gözüyle rehberlik eden öğretmen 20 yıldır görme engelli öğrencilerin yanında

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua