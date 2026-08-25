Bedirler Mahallesi'nde su altyapısı yenileniyor: depo ve hat çalışması sürüyor

çalışmanın detayları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince Bedirler Mahallesi'nde başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışmaları, 3 milyon 800 bin Türk Lirası yatırım maliyetiyle yürütülüyor. Planlı ve programlı şekilde yürütülen müdahalelerle mahalle altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

yapılan işler ve ilerleme:

Çalışmalar kapsamında 20 ton kapasiteli su deposunun yapımı tamamlandı. Şebeke ve terfi hatlarında toplam bin 350 metre içme suyu hattı döşeme işi ise devam ediyor. Bu çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgenin yenilenmiş altyapısı ile vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

başkanın değerlendirmesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırım programının 17 ilçenin tamamını kapsadığını vurgulayarak, "17 ilçemizin tamamında yatırım ve çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Altyapıdan üstyapıya her alanda yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİ BEDİRLER MAHALLESİ’NDE 3 MİLYON 800 BİN TÜRK LİRASI YATIRIM MALİYETİYLE HAYATA GEÇİRİLEN İÇME SUYU HATTI YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.