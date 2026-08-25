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Nemrut kalderası'nda beş yaban hayvanı doğal yaşamına kavuştu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda tedavileri tamamlanan 2 kaya kartalı ve 3 kızıl şahin doğaya salındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nemrut kalderası'nda beş yaban hayvanı doğal yaşamına kavuştu

Nemrut Kalderası'nda salım gerçekleştirildi:

Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park ilan edilen Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkında, tedavileri tamamlanan 2 kaya kartalı ile 3 kızıl şahin doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Salım, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çökçetin tarafından gerçekleştirildi.

Saha incelemeleri ve eşlik edenler:

Çökçetin'e Milli Parklar Daire Başkanı Hakan Orhan, Özel Kalem Müdürü Süleyman Üner, Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve bölge müdürlüğü personeli eşlik etti. Ekipler salımın ardından alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve sahadaki durum hakkında bilgi aldı.

Koruma hedefleri ve planlanan projeler:

Genel Müdür Çökçetin, yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda Nemrut Kalderası'nın biyolojik çeşitliliğinin korunması ile turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yeni projelerin planlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Rehabilitasyon ve izleme faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA MİLLİ PARK İLAN EDİLEN BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDEKİ NEMRUT KALDERASI...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA MİLLİ PARK İLAN EDİLEN BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDEKİ NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI’NDA, TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 2 KAYA KARTALI İLE 3 KIZIL ŞAHİN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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